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「消失10天」爽領32K！全台唯一神祕打工內幕曝 過來人狂推

聯合新聞網／ 綜合報導
近日社群熱議一項被稱為「神祕打工」的工作機會，地點位於國立雲林科技大學，需進入「統測闈場」封閉作業長達10天。圖／AI生成
近日社群熱議一項被稱為「神祕打工」的工作機會，地點位於國立雲林科技大學，需進入「統測闈場」封閉作業長達10天。圖／AI生成

近日社群熱議一項被稱為「神祕打工」的工作機會，地點位於國立雲林科技大學，需進入「統測闈場」封閉作業長達10天。據悉，工作內容涵蓋出題、打字、印刷、裝訂及分裝等流程，日薪約新台幣3200元，總計可領3萬2000元，儘管期間需在體育館內生活、且全程不得上網，相關貼文曝光後仍引發網友熱烈討論，不少曾參與者分享經驗稱「吃住無虞、待遇優渥」，也吸引大批網友直呼躍躍欲試。

一名網友近日於社群平台Threads發文指出，雲科大存在一項特殊且罕見的打工機會，需進入統測闈場擔任工作人員，為期共10天。期間所有生活起居皆在體育館內完成，不僅無法使用網路，場內對外窗戶也會以木板全面封閉，環境相當封閉引發外界關注。

原PO進一步指出，今年入闈時間為4月17日至26日，目前已有大批工作人員進駐闈場，負責處理本週末（25、26日）登場的統一入學測驗試卷相關作業，涵蓋出題、打字、印刷、裝訂及分裝等流程，須待所有考科於週日全數結束後，方能解除管制離開闈場、重返外界生活。至於薪資待遇，原PO指出該工作約10年前酬勞為3萬元，近年已調升至3萬2000元。面對這份報酬優渥的短期工作機會，他也拋出疑問，是否會吸引民眾報名參與，引發網友熱烈討論。

貼文一出，不少曾參與過的網友分享經驗，「關進去3、4次，通常前幾天都會忙到半夜，不是出完題就沒事，後面還有印刷、裝訂、清點試卷等流程」、「去過一次，超愛這份工作，有機會還想再去」、「我去過2次，真的是可以當成當兵回憶講一輩子」、「爸爸以前幾乎每年都會入闈，媽媽還會跟我們說他被關起來了」。

也有網友透露，雲科大不少學生會利用這項工作累積收入，作為畢業旅行基金來源，且場內飲食供應完善，也會安排電影欣賞、桌球及桌遊等休閒活動。不過同時也強調，整體管理相當嚴格，為期10天的封閉期間幾乎無法接觸戶外環境、看不到陽光。

打工 工作 雲林科技大學 統測

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