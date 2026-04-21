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辦公室喝珍奶「沒揪」不算職場霸凌？勞動部：與業務執行無關

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部今預告職安法附屬法規「職場霸凌防治準則」及「地方主管機關受理最高負責人職場霸凌事件申訴處理辦法」草案。記者葉冠妤/攝影
勞動部今預告職安法附屬法規「職場霸凌防治準則」及「地方主管機關受理最高負責人職場霸凌事件申訴處理辦法」草案。記者葉冠妤/攝影

職安法職場霸凌防治專章預計七月上路。勞動部今預告相關子法，明列五種霸凌行為樣態，包括言語暴力、社交排斥、職務干預、權力濫用、名譽侵害等。對於網友常戲稱的吃雞排、喝珍奶「沒揪」，勞動部官員說，因揪吃喝與業務執行無關，就不屬職場霸凌，不過仍須視情境而論。

勞動部今預告職安法附屬法規「職場霸凌防治準則」及「地方主管機關受理最高負責人職場霸凌事件申訴處理辦法」草案。勞動部職安署職業衛生健康組組長張國明指出，職場霸凌防治準則明確規範雇主責任，包括明定職場霸凌的認定原則及審酌因素；雇主應依事業單位規模採取防治措施，並於知悉霸凌事件時採取立即有效的適當處置；建立明確申訴受理、調查小組、調查程序及期限、協調機制、申復及救濟管道等；對申訴人或協助申訴之人禁止不利處分，並應負通報、追蹤、考核責任。

有關職場霸凌的成立要件，包括在勞動場所執行職務；事業單位人員利用職務或權勢；逾越業務必要且合理範圍；持續以冒犯、威脅、冷落、孤立、侮辱等不當言行；導致勞工身心健康受害。若情節重大者，不必持續發生一次也可能成立。

職安署職業衛生健康組副組長彭鳳美說，這五項要件缺一不可，利用職務不僅限上對下的權勢關係，包括平行的同事關係，甚至下對上也算，派遣勞工適用，但承攬人員、業務往來第三方，則以職場不法侵害處理，不在霸凌專章範疇。

她進一步說，很多主管擔心管理權行使合不合理很模糊，日後若要求下屬工作績效，將被質疑霸凌。她舉例，假設該業務平均一個月可完成，主管卻限定三天內完成，就算不合理，職安署後續將訂指引、樣態供企業參考。

此外，準則也列舉了五種霸凌行為樣態，包括言語暴力、社交排斥、職務干預、權力濫用、名譽侵害。彭鳳美強調，不是這五種樣態以外就不算霸凌，仍必須審酌事件發生背景、頻率、行為人動機及目的等。她舉例，辦公室揪喝飲料、吃雞排，因不涉及職務執行，原則上不符職場霸凌定義，不過仍要視情境而定。

若霸凌行為人是公司的最高負責人，新法明訂勞工可向地方政府申訴。勞動部預告的「地方主管機關受理最高負責人職場霸凌事件申訴處理辦法」草案，重點包括定義「最高負責人」；規範地方主管機關調查期限、方式；定明當事人及相關單位應配合調查的義務，被申訴人不得規避、妨礙或拒絕。

此外，彭鳳美說，新法規定被霸凌的勞工必須在霸凌行為終了的3年內申訴，或離職1年內提出申訴。

勞動部強調，若違反相關規定最高可處300萬元罰鍰，且得依事業規模、性質或違反情節，加重至法定罰鍰最高額1/2，也就是最重可罰到450萬元。

職場霸凌申訴程序。圖/勞動部提供
職場霸凌申訴程序。圖/勞動部提供

職場霸凌定義、行為樣態。圖/勞動部提供
職場霸凌定義、行為樣態。圖/勞動部提供

勞動部 職場霸凌

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