職場霸凌防治準則草案預告 勞動部明訂雇主責任、最高罰300萬元

因應《職業安全衛生法》新增職場霸凌防治專章，勞動部已邀集各部會、地方主管機關、勞資代表及相關專業團體等進行研商，完成附屬法規《職場霸凌防治準則》及《地方主管機關受理最高負責人職場霸凌事件申訴處理辦法》草案，並已於4月21日起預告30日。預告草案已定明職場霸凌防治為雇主的法定義務，違反相關規定最高可處新臺幣300萬元罰鍰，且得依事業規模、性質或違反情節，加重至法定罰鍰最高額1/2。

勞動部表示，依《職業安全衛生法》第22條之2第4項授權訂定的《職場霸凌防治準則》草案，已明確規範雇主的防治責任，重點包括：一、明定職場霸凌之認定原則及審酌因素，提供判斷基準；二、要求雇主應依事業單位規模採取防治措施，並於知悉霸凌事件時採取立即有效的適當處置；三、建立明確的申訴受理、調查小組組成、調查程序及期限、協調機制、利益迴避、調查決定、申復機制及救濟管道等；四、對申訴人或協助申訴之人禁止不利處分，並對申訴案件應負通報、追蹤、考核責任。

針對勞工遭受事業單位最高負責人職場霸凌的案件，新法已定明勞工得向地方勞工主管機關申訴，勞動部依《職業安全衛生法》第22條之3第5項授權，訂定《地方主管機關受理最高負責人職場霸凌事件申訴處理辦法》草案，重點包括：一、明確定義「最高負責人」的範圍，確保勞工遭受最高負責人或與其職務相當者霸凌時，有外部申訴管道；二、規範地方主管機關受理申訴後的調查期限、方式，並要求調查成員的組成及調查報告內容應符合專業與客觀原則；三、定明當事人及相關單位應配合調查的義務，被申訴人不得規避、妨礙或拒絕。

勞動部強調，新法已定明職場霸凌防治為雇主的法定義務，違反相關規定最高可處新臺幣300萬元罰鍰，且得依事業規模、性質或違反情節，加重至法定罰鍰最高額1/2。勞動部配合該等規定施行，正積極規劃推動的相關配套措施，包含培訓調查專業人才及建置調查專業人員資料庫、全國職場霸凌通報系統、積極爭取地方政府所需人力與經費、擴大辦理法遵宣導、輔導及教育訓練，以及補助中小企業遴聘外部調查專家等措施。

草案已公告於「公共政策網路參與平臺-眾開講」，也同步於勞動部「勞動法令查詢系統」刊登草案總說明及逐條說明。各界對於草案內容有任何意見或修正建議，可於預告期間(2026年5月21日前)提供勞動部，俾儘速完成相關法制作業，期透過政府、雇主與勞工三方之努力，共同營造友善且尊嚴的職場環境。