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「容貌歧視」要員工剪髮剃鬍 2公司被新北勞工局罰30萬

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市勞工局公布今年第一波違法雇主名單。圖為模擬圖。圖／新北勞工局提供
新北市勞工局公布今年第一波違法雇主名單。圖為模擬圖。圖／新北勞工局提供

新北市勞工局公布今年第一季違法雇主名單，總計開罰895家業者，罰鍰金額達4748萬3000元。「基隆客運」使勞工超時工作且未給予勞工休息時間，分別為第7次及第6次違反同一規定，加上僱用勞工人數達百餘人，遭重罰計215萬元最多。其中有2間公司要求員工剪髮、剃鬍，也被認定是容貌歧視各遭罰30萬元。

新北市勞工局指出，本次違法雇主部分，在違反勞基法部分，以未依約定全額給付工資最為嚴重，其次為未依法給付加班費及置備出勤紀錄含未逐日記載勞工出、退勤時間；違反職安法部分，以未提供必要安全衛生設施最為普遍；違反性工法部分，主要為雇主於知悉職場發生性騷擾時，未採取立即有效糾正補救措施。

而違反勞工退休金條例部分，則以未依法給付資遣費為主，另違反就服法部分，有2家業者以勞工容貌為由予以歧視。至於最低工資法部分，有12家業者計給勞工工資未達最低工資標準。

勞工局指出，兩家違反容貌歧視案件，主要是公司除了服裝儀容要求外，要求員工不能留長髮與蓄鬍，被認定違反就業服務法，分別開罰30萬元。

本次違法名單中，「基隆客運」使勞工超時工作且未給予勞工休息時間，分別為第7次及第6次違反同一規定，加上僱用勞工人數達百餘人，遭重罰計215萬元。「指南客運」及上市公司「一詮精密工業」亦有使勞工超時工作，分別已是第8次及第6次違反同一規定，且僱用勞工均逾百人，分別遭罰80萬及60萬元。

勞工局長陳瑞嘉表示，為因應勞基法罰鍰金額提高至100萬元，依照違規次數、僱用勞工人數及違法情節決定罰鍰金額，違規事業單位如為上市/櫃公司者，將加重裁罰金額20%。另針對事業單位實收資本額逾1億元的事業單位，勞動部也訂定「違反勞動基準法裁處罰鍰共通性原則」，縱為初次違反，最低罰鍰從5萬元起跳，勞工局呼籲雇主遵守法令規定，維護勞資和諧，以免屆時遭受高額罰鍰。

勞基法 基隆 勞工局

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