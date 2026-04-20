樹木保護專人考選培訓及認證今發布 受保護樹木擴大至一般樹木

為強化森林以外樹木健康與都市環境綠化品質，提升樹木保護相關從業人員專業素養，農業部今發布施行「樹木保護專業人員考選培訓及分級認證辦法」，正式建立樹木保護人員專業認證制度，未來可將樹保人員證書制度納入公共工程施工規範，於公共工程植栽、樹木種植或移植等相關施工綱要規範中，即將樹保人員執業範疇從受保護樹木，擴大至行道樹、公園、校園等一般樹木的養護管理。

林業保育署說明，認證制度依樹木保護專業能力，分為初、中、高3個等級，初級樹保人員，應具備樹木保護施工的現場操作能力；中級樹保人員，則須具備初級樹保人員的能力，與樹木修剪、養護、健康調查、普查及撰擬保護計畫等專業；高級樹保人員，除具備初級與中級樹保人員能力外，更須具備樹木移植復育、支撐、健康檢查及疫病蟲害防治等專業。

林業保育署表示，「考選」認證提供既有從業人員、高農及專科以上樹木保護相關科系畢業者參加；「培訓」認證則開放高中職以上學歷、有興趣投入樹木保護產業的大眾，提供系統化學習管道。凡年滿15歲以上或具高中以上學歷，可依自身條件選擇適當級別與方式報名，取得證書後5年內須完成規定時數研習課程，才能申請展延換證，以維持專業能力。

此外，林業保育署也將向行政院公共工程委員會提議，未來可將樹保人員證書制度納入公共工程施工規範，於公共工程的植栽、樹木種植或移植等相關施工綱要規範中，納入聘用各級樹保人員執行樹木種植或養護施工事項，即可將樹保人員執業範疇從受保護樹木，擴大至行道樹、公園、校園等一般樹木的養護管理，確保品質。

林業保育署表示，隨著樹保人員認證制度正式上路，帶動樹木保護專業人才培育與產業發展，更加提升我國樹木健康與綠色環境品質。預計今年底起即陸續有各級認證人員投入受保護樹木健檢、移植復育及養護管理等相關工作。