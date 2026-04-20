首例中配考進健保署惹議 健保署證實：僅受訓、未涉機敏資料

近期一名具中國籍配偶身分的人員考上健保署，成了首例，但也引發外界對資安與敏感資料接觸的疑慮。健保署今日出面說明，該名人員目前尚未取得正式公務人員任用資格，亦未接觸任何系統權限，僅進行基礎環境與資安教育訓練，強調現行制度對資料存取設有嚴格分級與控管機制。

健保署人事室主任宋蕙安表示，115年初等考試錄取人員的名單中，確實有一名中配於今年3月底分配至健保署實施實務訓練，但目前仍處於實務訓練階段，依規定尚未具備正式任用資格。訓練現階段僅安排參與環境、資安教育及相關基礎課程，並未開放任何涉及民眾個資的系統權限，無交付核心業務。

宋蕙安強調，「在未完成訓練與任用前，不會接觸任何敏感資料」。凡涉及查詢或調閱民眾個人資料的系統操作，皆屬高度機敏範疇，須經嚴格授權與控管。未來若有任用，會朝行政庶務、硬體設備管理或一般性業務支援等，不涉及機敏資料的工作範圍之類的職務安排。

宋蕙安指出，對於涉及個資的系統，皆設有軌跡紀錄與異常監測機制，一旦發現不當調閱，將可即時追查與處理，並持續透過教育訓練提升同仁資安意識，降低風險。至於這位人員後續是否能正式任用，將依其訓練成績及相關法規綜合評估，還是要實際工作表現成績而定，與其是否涉及特定身分無直接關聯。

「訓練成績是依工作表現評量，任用則須符合法規規定，兩者並不相互影響。」宋蕙安說，無論同仁是什麼身分，未來仍將以資安與個資保護為最高原則，在合法合規前提下審慎處理人員任用與職務配置，兼顧用人彈性與資料安全，回應社會關切。

宋蕙安強調，健保署將持續依照陸委會的相關規範辦理，確保所有程序符合法律規範。健保署也安排定期即不定期的資安查核，加強事前審查、事後稽核及銷毀機制，保障全國民眾健康資訊的安全。