科技業搶才出招！新人享5萬獎金加包3個月住宿交通 周四竹北徵才

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署將於本周四上午10點至下午2點於竹北國民運動中心4樓，辦理2026新竹地區大型無紙化現場徵才活動，邀請科技製造、餐飲服務業共計38家廠商，提供2410個工作機會。其中科技業招募研發工程師薪資上看10萬，也有科技公司提供社會新鮮人預聘獎金5萬元大紅包，另為新進人員提供前三個月車資補助及免費住宿，大幅減輕初入職場的生活壓力。

竹北就業中心陳玉秋主任表示，本次活動邀請各產業知名廠商，有台灣矽科宏晟、欣興電子、恆勁科技、頎邦科技、緯創資通、和淞科技、台星科、矽格、欣銓科技、士林電機、築間餐飲、漢來美食、饗賓餐旅及食時創新-史坦利美式牛排等38家廠商。

為吸引優秀人才踴躍參與本次徵才活動，多家企業祭出超值福利。矽格提供社會新鮮人預聘獎金5萬元大紅包，另為新進人員提供前3個月車資補助及免費住宿，大幅減輕初入職場的生活壓力；鼎立金屬包裝提供新人就任獎勵金，讓求職者開工就有好心情，築間餐飲提供基層員工平均薪資4萬元，高於主計處公佈餐飲業平均薪資。

漢來美食主打排班彈性、穩定工時、完整教育訓練及透明升遷制度，讓員工可依生活需求調整工作時間，打造更友善的職場環境。想了解更多廠商和職缺資訊，可先至活動網站(https://gov.tw/pTB)查詢。

現場也規畫多項好康活動，參與面試達三家即可參加摸彩活動，獎項包含宏碁電競螢幕、飛利浦行動電源、防水喇叭等多項好禮，現場設有拍貼機及填問卷拿好禮等活動，邀請到職場達人洪燕茹，透過職游旅人卡以有趣的方式，幫民眾分析特質與熱情、探索職業興趣方向。名額有限，採線上報名。