周休二日比較好？她猶豫轉職卡關 網戰翻：自由vs穩定怎麼選

一名女網友在Dcard發文表示，自己畢業後多從事排班制工作，長期習慣輪休與自行安排假期的生活模式。近期求職時發現多數職缺採「周休二日」，反而讓她感到猶豫。她指出，雖然固定休六日看似作息穩定、方便與親友約時間，但同時也擔心彈性降低，無法像過去一樣自由決定休假時間。

原PO進一步表示，自己其實不常出遊，但在意的是「能否掌握休假主導權」。她認為，若固定周末休假，未來若想安排平日活動恐需額外請假，包含辦理銀行、公務或臨時行程都較不方便，因此開始懷疑周休二日是否真的適合自己。

貼文曝光後引發兩派討論。支持周休二日的網友認為，固定假日有助生活規律與社交安排，「不太喜歡那種不能確定自己什麼時候能休息的感覺」、「特休見紅休啊，之前輪休的工作都沒有見紅休」、「出國排班的朋友，超難約」、「跟朋友約比較好約，大家都假日放假」。

另一派則偏好排休制度，認為彈性才是最大優勢，「休六日的工作，不方便的點在平日很難去銀行郵局公家單位辦事」、「我也是覺得排休的很好，上兩天就可以放假的感覺很爽」、「雖然見紅不一定能休，但能補休，然後紅字上班薪水又有雙倍」、「喜歡獨自出門的人，非常喜歡自己排休」。

另外，也曾有女網友曾從制度面分析，指出目前多數上班族採見紅就休的周休二日制，優點在於下半年連假集中，像中秋、國慶與跨年等假期，可一次安排長天數旅遊，對於規劃出國或長途行程相當便利。

不過排休制同樣具吸引力，例如房仲等行業多安排平日休假，不僅能避開人潮，也有機會享有較多休假天數，部分公司甚至提供每月最多10天休假，若能自主安排，整體休假彈性與生活品質未必輸給固定周休二日。