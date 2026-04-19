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高雄假日徵才吸引50家廠商參與 初步媒合率逾5成

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
勞工局長江健興（右一）及訓練就業中心主任宋世宏到場為求職者與廠商加油打氣。圖／高市勞工局提供
勞工局長江健興（右一）及訓練就業中心主任宋世宏到場為求職者與廠商加油打氣。圖／高市勞工局提供

高市勞工局18日在高雄中學舉辦「薪動高雄、職得幸福」徵才活動，逾50家廠商提供1800個以上工作機會。勞工局表示，總投遞履歷560人次，初步媒合率為54％，下一場徵才將於5月6日登場。

勞工局本次徵才職缺涵蓋製造、科技、運輸、餐飲及各服務業，求職者涵蓋各年齡層市民。徵才過程中，勞工局長江健興及訓練就業中心主任宋世宏也到場為求職者與廠商加油打氣。

勞工局人員觀察及統計發現，鴻海精密工業公司、長興材料工業公司、華泰電子公司、一卡通票證公司及全聯實業公司吸引許多求職者面試。

求職者之中，60歲蔡先生曾在中國大陸與東南亞從事木業生產與管理工作，經由勞工局人員解說得知，失業滿3個月以上符合「中高齡就業獎勵計畫」，若經公立就服站推介工作並穩定就業滿30日，可申請1萬元補助，最高可申請6萬元。

勞工局也提醒，「青年職得好評計畫」是針對15歲至29歲失業期間連續滿180日之本國籍青年，可接受3次深度就業諮詢，經推介穩定就業90日後，將有3萬元獎勵金，

勞工局預告，5月16日上午9時至12時將再度在「福誠高中」活動中心舉辦徵才活動，更多徵才活動、求職資訊及相關就業獎勵措施，詳情可參見訓練就業中心網站訊息或就近洽詢各就業服務站。

高市勞工局18日在高雄中學舉辦「薪動高雄、職得幸福」徵才活動，吸引超過500名市民到場求職。圖／高市勞工局提供
高市勞工局18日在高雄中學舉辦「薪動高雄、職得幸福」徵才活動，吸引超過500名市民到場求職。圖／高市勞工局提供

高市勞工局18日在高雄中學舉辦「薪動高雄、職得幸福」徵才活動，吸引超過500名市民到場求職。圖／高市勞工局提供
高市勞工局18日在高雄中學舉辦「薪動高雄、職得幸福」徵才活動，吸引超過500名市民到場求職。圖／高市勞工局提供

勞工局 求職 高雄

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