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外送員專法7月21日上路 平台應提供外送員3小時教育訓練

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
外送員專法7月21日上路，將要求外送平台應提供新進外送員至少3小時的教育訓練。聯合報系資料照
外送員專法7月21日上路，將要求外送平台應提供新進外送員至少3小時的教育訓練。聯合報系資料照

外送員權益保障及外送平台管理法」將於7月21日上路。為配合新法，勞動部日前預告修正「職業安全衛生教育訓練規則」，要求外送平台對新進外送員提供至少3小時職安教育訓練，內容涵蓋危害辨識與預防、安全防護具使用等，並提供每3年一次回訓。

外送員專法已於今年1月經立法院三讀通過，預計7月21日施行。依規定，平台業者對新加入外送員，應提供一定時數的職業安全衛生、交通安全、食品衛生安全及其他必要教育訓練，並定期辦理在職訓練。

勞動部職安署綜規組組長曹常成表示，為銜接專法內容，教育訓練規則修正草案新增規定，事業單位若以數位方式經營商品交易或運送，並交由無僱傭關係個人親自從事外送作業，須在外送員上工前提供一般安全衛生教育訓練，並於工作期間辦理在職教育訓練。

曹常成指出，若平台未依規定辦理教育訓練，將先通知限期改善，屆期未改善者，將依法裁罰。

勞動部 外送員 立法院

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