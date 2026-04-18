聽新聞
0:00 / 0:00
外送員專法7月21日上路 平台應提供外送員3小時教育訓練
「外送員權益保障及外送平台管理法」將於7月21日上路。為配合新法，勞動部日前預告修正「職業安全衛生教育訓練規則」，要求外送平台對新進外送員提供至少3小時職安教育訓練，內容涵蓋危害辨識與預防、安全防護具使用等，並提供每3年一次回訓。
外送員專法已於今年1月經立法院三讀通過，預計7月21日施行。依規定，平台業者對新加入外送員，應提供一定時數的職業安全衛生、交通安全、食品衛生安全及其他必要教育訓練，並定期辦理在職訓練。
勞動部職安署綜規組組長曹常成表示，為銜接專法內容，教育訓練規則修正草案新增規定，事業單位若以數位方式經營商品交易或運送，並交由無僱傭關係個人親自從事外送作業，須在外送員上工前提供一般安全衛生教育訓練，並於工作期間辦理在職教育訓練。
曹常成指出，若平台未依規定辦理教育訓練，將先通知限期改善，屆期未改善者，將依法裁罰。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。