外送員專法7月21日上路 平台應提供外送員3小時教育訓練

一名40歲女網友雖已退休且資產充足，卻因缺乏安全感而變得更小氣，對花費格外謹慎。她回顧過去，存款少時敢於消費，如今卻對娛樂與社交活動失去興趣。網友們分析其心理，認為她缺乏固定收入造成焦慮。安聯人壽提供退休生活策略，提醒勿過度節儉以免錯失人生體驗。

2026-04-18 12:29