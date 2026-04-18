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中科聯合徵才27家廠商 釋出逾1200個職缺媒合率達6成

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
中科管理局與台中市政府勞工局攜手舉辦「2026富市台中 就業就功」聯合徵才。圖／中科管理局提供
中科管理局與台中市政府勞工局攜手舉辦「2026富市台中 就業就功」聯合徵才。圖／中科管理局提供

為因應園區發展及廠商用人需求，中科管理局與台中市政府勞工局攜手於18日共同舉辦「2026富市台中 就業就功」中科園區廠商聯合徵才活動，統計初步媒合率達6成。

中科管理局長許茂新表示，中部科學園區成立迄今邁入23週年，截至目前已成功引進248家高科技廠商，並有162家廠商入區營運，受惠AI應用浪潮，推升半導體、資通訊產品需求，中科園區2025年營業額達1.13兆元，較2024年成長9.3%，為歷年次高。

2025年貿易總額逾1.39兆元，為歷年最高，較2024年成長12.9%；其中出口額為7,186.23億元，進口額為6,743.81億元。展望2026年中科將積極擴建園區，並持續積極招商引進，預估中科營業額可望再創新高。

至於就業人數，2026年3月底中部科學園區就業人數已達6萬1,864人，中科管理局為積極協助廠商尋覓人才，填補人力缺口，今年陸續舉辦多場次的單一廠商徵才。

本次徵才活動計有台積電（2330）、台灣美光、友達光電（2409）、台灣康寧、矽品精密、永勝光學等27家園區廠商釋出逾1,200個職缺，職缺類型從工程師到技術員，更有超過五成的職缺起薪達4萬元以上，矽品公司更開出工程師職缺6.9萬元，活動期間各知名大廠徵才攤位前求職人潮絡繹不絕，冀望能爭取到適合的工作。

為協助求職者進行職涯規劃及提升錄取機會，活動現場同時提供「履歷健檢諮詢」、「職業適性診斷」、「就業服務諮詢」、「XR實境接軌」、「就業金好康」、「視障按摩區」等服務，以提升對求職者的就業服務品質及提升錄取率。

台積電、台灣美光等27家園區廠商釋出逾1,200個職缺，初步媒合率達6成。圖／中科管理局提供
台積電、台灣美光等27家園區廠商釋出逾1,200個職缺，初步媒合率達6成。圖／中科管理局提供

中科 徵才 職缺

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