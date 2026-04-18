非科技業能月薪5萬？她憂陷「低薪同溫層」 網1句話最中肯

除了科技業，真的有「月薪5萬元以上」的工作嗎？一名女網友近日在Dcard發文表示，看到統計指台灣平均薪資約落在5萬元左右，但自己身邊多數朋友月薪僅約3.5萬至4萬元，即使加上兼差也難突破4.5萬元，讓她好奇「除了科技業，真的有單一工作月薪超過5萬元嗎？」掀起熱議。

原PO指出，身邊不少人若想提高收入，多半只能靠兼職或投資股票，否則難以明顯提升薪資，也不禁懷疑是否因為自己所處「低薪同溫層」影響觀感。

貼文曝光後，網友紛紛分享經驗，不少人認為月薪5萬元以上其實並不少見，只是與產業與生活圈差異有關。有網友指出，軍職人員月薪5萬元屬基本門檻，30歲後達7萬至10萬元並不罕見；也有人提到自己是資料分析師月薪12萬，直言「你的圈子都是低薪仔而已，多看看世界」。

另有留言提及，警消人員、國小教師、國營事業員工、金融業從業人員等，隨年資或績效增加，薪資普遍可突破5萬元；傳產技術職、大型車司機、工地人員、廚師、藥師等職業，也有機會達到甚至超過該門檻。

同時，有人提出「5人平均值」概念，認為個人收入往往與身邊最常接觸的人相近，若生活圈不同，對薪資的認知也會出現落差。也有網友強調，與其比較薪資高低，不如關注自身生活品質，「日子好過就好，人比人氣死人沒必要啊」。

不過，收入高低未必直接影響其他面向。一名男網友分享，自己月薪接近6萬元，工作穩定、休假彈性，仍在交友過程中屢遭冷淡對待，只因職業是廚師。部分網友認為，關鍵未必在職業本身，而可能與外貌、收入期待或社會刻板印象有關，也有人直言「條件比較難避免」，顯示薪資之外，現實考量仍影響人際與感情發展。