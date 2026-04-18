快訊

影／日本史上最大宗！台女自泰國走私4公斤「喪屍煙彈」 羽田闖關遭逮

44歲娜塔莉波曼懷孕了！喜迎與法籍男友第一個孩子

獨／剴剴案郁方罵錯人道歉 林月琴：不因受輿論才認錯「應講出錯在哪」

聽新聞
0:00 / 0:00

她40歲退休「資產花不完」反而變小氣！過來人分析關鍵原因

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，自己40多歲就退休，資產充足、甚至「怎麼花都花不完」，但生活心態卻出現反轉，開始對花費變得格外謹慎，連小錢與社交開銷都會猶豫。示意圖／聯合報系資料照片
一名女網友分享，自己40多歲就退休，資產充足、甚至「怎麼花都花不完」，但生活心態卻出現反轉，開始對花費變得格外謹慎，連小錢與社交開銷都會猶豫。示意圖／聯合報系資料照片

有錢反而更捨不得花？一名女網友分享，自己40多歲就退休，資產充足、甚至「怎麼花都花不完」，但生活心態卻出現反轉，開始對花費變得格外謹慎，連小錢與社交開銷都會猶豫。

這名女網友在Dcard以「有人跟我一樣越有錢以後反而越小氣的嗎？」為題，指出過去存款只有幾百萬時，反而比較敢花錢，不僅有購物慾，也常參加活動，甚至會請經濟狀況較差的朋友吃飯、出遊。

不過隨著資產增加，她的消費習慣卻明顯改變，坦言現在家中物品已經很多，對購物提不起興趣，對娛樂與社交活動也逐漸失去動力，甚至開始覺得這些開銷「沒有必要」。

這名女網友說明，已計算過現有資產足以支撐未來生活，但內心仍缺乏安全感，導致花錢時會特別猶豫，甚至變得斤斤計較，讓她好奇發問「有沒有人也是這樣？開導一下我吧」。

貼文一出後，不少網友都表示、「可能是妳沒有固定收入及被動收入，只有已知資產，所以產生的焦慮感」、「這樣比較好吧，感覺像是認知更上一層樓才會這樣，錢都花在刀口上，不隨意的花費，這才不叫計較小錢」、「沒事，就從錢錢沒有不見，只是變成喜歡的樣子，變為錢錢就是我最喜歡的樣子而已」、「很合理，因為錢有不同價值了，當妳不會投資時，錢只能拿來花，當妳會投資時，錢可以用來賺錢」、「我覺得是比起亂花錢，更注重錢有沒有花的值得耶」。

退休後，你希望過什麼樣的生活？本站曾報導，一名79歲阿嬤即使擁有充足的退休金，仍無法享受應有的生活品質，往往到了健康狀況變差、行動不便時才意識到問題。

對此，安聯人壽提供4策略避免過度節儉，分別為「重新定義足夠」、「區分支出用途」、「優先做無法延後的體驗」和「克服心理障礙」，退休規劃不應只關注於數字，而要思考這些數字背後代表的生活品質，過度節儉可能導致錯失珍貴的人生體驗，而且很難彌補。

退休

延伸閱讀

25歲出國留學會太晚嗎？過來人點1關鍵：反而更有優勢

相關新聞

她40歲退休「資產花不完」反而變小氣！過來人分析關鍵原因

一名40歲女網友雖已退休且資產充足，卻因缺乏安全感而變得更小氣，對花費格外謹慎。她回顧過去，存款少時敢於消費，如今卻對娛樂與社交活動失去興趣。網友們分析其心理，認為她缺乏固定收入造成焦慮。安聯人壽提供退休生活策略，提醒勿過度節儉以免錯失人生體驗。

撐不下去不是沒原因！網友點名八大「職場老鳥討人厭行為」 全中只想離職

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「職場老鳥討人厭行為」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的八大職場老鳥討人厭行為有哪些。

促勞退改革 6000勞工勞動節將上街

今年五一勞動節，逾六千名勞工將於台北、高雄串連，上街高喊「提高退休給付、本勞移工全保」，要求全面改革漏洞百出的勞工退休金制度，逐步提高勞退新制雇主提撥率至百分之十二、提高勞保投保級距上限至四萬八二○○元，提高退休老本保障。同時，為符合禁止強迫勞動的國際趨勢禁，也訴求將移工納入勞保、勞退新制。

勞部研議 勞退舊制勞工可加入新制自提

民進黨立委賴瑞隆等人昨表示，新制勞退實施逾廿年，目前尚有逾十一點五萬名為純舊制勞工，其中，百分之八十八已符合退休要件，另約百分之廿五已達舊制四十五個基數上限，退休給付無法再增加，呼籲應銜接新舊制，在「自願參與」及「勞雇合意」前提下，開放純舊制勞工可提前結算年資，並可加入勞退新制自願提繳。

勞部取消RCA專案健檢 遭批背信忘義

為掌握ＲＣＡ工殤汙染事件中受害勞工的健康狀況，勞動部從一九九八年起，每三年辦理一次ＲＣＡ勞工專案健檢，不料勞動部卻在去年默默取消專案健檢，引發ＲＣＡ員工關懷協會、工傷協會不滿，昨赴勞動部前抗議，痛批昔日曾上街聲援ＲＣＡ工人的勞動部長洪申翰背信忘義，呼籲勞動部恢復專案健檢。

放寬在學弱勢生適用「少年就業力準備計畫」 每年有7200元交通津貼

勞動部今公告放寬「少年就業力準備計畫」適用對象，不再僅限未升學、未就業少年，在學中但有弱勢處境經評估需就業協助者也可參加計畫。此外，也新增每年最高7200元交通補貼、職訓體驗活動。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。