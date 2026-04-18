她40歲退休「資產花不完」反而變小氣！過來人分析關鍵原因

有錢反而更捨不得花？一名女網友分享，自己40多歲就退休，資產充足、甚至「怎麼花都花不完」，但生活心態卻出現反轉，開始對花費變得格外謹慎，連小錢與社交開銷都會猶豫。

這名女網友在Dcard以「有人跟我一樣越有錢以後反而越小氣的嗎？」為題，指出過去存款只有幾百萬時，反而比較敢花錢，不僅有購物慾，也常參加活動，甚至會請經濟狀況較差的朋友吃飯、出遊。

不過隨著資產增加，她的消費習慣卻明顯改變，坦言現在家中物品已經很多，對購物提不起興趣，對娛樂與社交活動也逐漸失去動力，甚至開始覺得這些開銷「沒有必要」。

這名女網友說明，已計算過現有資產足以支撐未來生活，但內心仍缺乏安全感，導致花錢時會特別猶豫，甚至變得斤斤計較，讓她好奇發問「有沒有人也是這樣？開導一下我吧」。

貼文一出後，不少網友都表示、「可能是妳沒有固定收入及被動收入，只有已知資產，所以產生的焦慮感」、「這樣比較好吧，感覺像是認知更上一層樓才會這樣，錢都花在刀口上，不隨意的花費，這才不叫計較小錢」、「沒事，就從錢錢沒有不見，只是變成喜歡的樣子，變為錢錢就是我最喜歡的樣子而已」、「很合理，因為錢有不同價值了，當妳不會投資時，錢只能拿來花，當妳會投資時，錢可以用來賺錢」、「我覺得是比起亂花錢，更注重錢有沒有花的值得耶」。

退休後，你希望過什麼樣的生活？本站曾報導，一名79歲阿嬤即使擁有充足的退休金，仍無法享受應有的生活品質，往往到了健康狀況變差、行動不便時才意識到問題。

對此，安聯人壽提供4策略避免過度節儉，分別為「重新定義足夠」、「區分支出用途」、「優先做無法延後的體驗」和「克服心理障礙」，退休規劃不應只關注於數字，而要思考這些數字背後代表的生活品質，過度節儉可能導致錯失珍貴的人生體驗，而且很難彌補。