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促勞退改革 6000勞工勞動節將上街

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
「五一行動聯盟」昨天在凱達格蘭大道舉行五一勞動節大遊行行前記者會。以行動劇控訴政府勞保制度的破洞，直指現行退休制度看似有保障，實際上卻千瘡百孔。 記者黃義書／攝影
「五一行動聯盟」昨天在凱達格蘭大道舉行五一勞動節大遊行行前記者會。以行動劇控訴政府勞保制度的破洞，直指現行退休制度看似有保障，實際上卻千瘡百孔。 記者黃義書／攝影

今年五一勞動節，逾六千名勞工將於台北高雄串連，上街高喊「提高退休給付、本勞移工全保」，要求全面改革漏洞百出的勞工退休金制度，逐步提高勞退新制雇主提撥率至百分之十二、提高勞保投保級距上限至四萬八二○○元，提高退休老本保障。同時，為符合禁止強迫勞動的國際趨勢禁，也訴求將移工納入勞保、勞退新制。

全國產業總工會理事長、遊行總領隊戴國榮說，政府長年宣稱勞保、勞退制度健全，但實際上給付偏低、漏洞叢生，勞工就算工作一輩子，仍無法確保基本老年生活，如今高齡化、少子女化嚴峻，老年貧窮的問題愈來愈嚴重，政府再不改革退休制度，就是任由整個世代自行承擔風險。

他強調，今年五一遊行訴求聚焦在退休制度的改革，要求勞退新制雇主提繳率至百分之十二，取消舊制基數上限，並提高勞保月投保薪資級距，將資遣費上限提高至十五個月等，也主張勞保全面納保，納入微型事業單位、家事勞工及移工等，讓百工百業安心工作、放心退休。

台灣工人鬥陣總工會副理事長曲佳雲說，新制勞退雇主提繳率來說，趴在百分之六已廿年不動，勞團喊話無數次，政府就像是沒聽到。政府不要再拿片段資訊、虛假數字搪塞，勞退基金投資數據再漂亮，自提提繳的還是勞工自己的錢，也不是所有勞工都有條件自提。

台灣照顧勞動產業工會理事Marni說，多數產業移工、家庭看護工被排除於勞退金制度之外，即使工作多年，退休後也無法領取任何退休金，呼籲開放所有移工適用勞退新制，並將家庭看護工納入勞保。

由於今年是軍公教第一次放勞動節，全國教師工會總聯合會理事長侯俊良也呼籲全台教師站出來，展現不分職業勞工的大團結。公私校教師退撫提繳率也應一律百分之十五，保障退休生活經濟安全。

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