撐不下去不是沒原因！網友點名八大「職場老鳥討人厭行為」 全中只想離職



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「職場老鳥討人厭行為」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的八大職場老鳥討人厭行為有哪些。

在職場環境中，前輩的帶領本應是新人成長的動力，但現實中並非所有資深員工都能發揮正向影響力。本篇整理出網友熱議的八大職場老鳥討人厭行為，一起來看看這些讓人崩潰的瞬間，你是否也曾經歷過！

「百般刁難」缺乏明確指導新人難學習 「強勢獨斷」要求嚴苛讓人窒息

▲ 網友熱議 TOP8 職場老鳥討人厭行為 網路聲量排行

觀察近三個月網友針對「職場老鳥討人厭行為」的相關話題討論，可以發現「百般刁難」位居聲量第一。有網友發文抱怨「為什麼老鳥都不能接受新人問第二次？難到我悶著頭做自己的然後做錯會比較好嗎？」，引起許多人共鳴表示「有些人真的看不順眼就找麻煩」、「有些老鳥是故意不想教。

明明沒教過，卻故意用差勁的態度說有教過，讓菜鳥自我懷疑……以後就會害怕去問他，他就可以省下時間不用教人」。這類刁難往往缺乏明確指導，只是一味挑錯，讓人難以真正學習與成長，長期下來，不僅打擊自信，也讓工作氛圍變得緊繃壓抑，甚至讓人萌生離職念頭。

「強勢獨斷」同樣讓不少人感到窒息。有網友分享「我們部門有2個資深同事愛管東管西，在他們兩個陸續升職後做法變得強硬，要求上班時間不得講私人電話，就算家人朋友打來的，講超過一分鐘就不行」，讓不少人驚呼「是在監獄上班？」。

此外，「雙標」行為也榜上有名，便有網友指出他的前輩「對人不對事，一樣的錯他可以你不行，不然就是高高舉起輕輕放下，如果是你的錯就開始冷暴力故意不理你」，這種標準不一的做法，不僅難以服眾，也容易在團隊中累積不滿情緒。

除了工作層面的摩擦，人際互動上的問題也讓人頭痛。「搞排擠」與「愛說閒話」經常被提及，有些老鳥會拉幫結派，讓新人難以融入，甚至透過私下議論影響他人觀感。而「甩鍋卸責」則在出錯或壓力來臨時特別明顯，某些老鳥習慣將責任轉嫁給他人，讓同事倍感不公平。

至於「倚老賣老」不只是拿資歷壓人，更常見的是抗拒學習新的工作方式或工具，堅持沿用舊有流程，甚至直接否定新方法的可行性，讓團隊難以進步。再加上「情緒勒索」，例如動不動以「我以前都怎樣撐過來」施壓，更讓職場關係雪上加霜。

職場中的資深經驗本應是團隊的寶貴資產，但當這些經驗轉化為壓力與控制，反而可能成為阻礙。無論是老鳥還是新鮮人，唯有建立健康的互動模式，才能真正打造出讓人願意長久投入的工作環境。





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「職場老鳥討人厭行為」相關討論則數。

觀測期間：2025/12/30~2026/03/30，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！



【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！



《Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

《Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。



想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw