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放寬在學弱勢生適用「少年就業力準備計畫」 每年有7200元交通津貼

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部今公告放寬「少年就業力準備計畫」適用對象，開放「在學中但有弱勢處境經評估需就業服務資源協助者」也可參加。記者葉冠妤／攝影
勞動部今公告放寬「少年就業力準備計畫」適用對象，開放「在學中但有弱勢處境經評估需就業服務資源協助者」也可參加。記者葉冠妤／攝影

勞動部今公告放寬「少年就業力準備計畫」適用對象，不再僅限未升學、未就業少年，在學中但有弱勢處境經評估需就業協助者也可參加計畫。此外，也新增每年最高7200元交通補貼、職訓體驗活動。

勞動部勞動力發展署身特組組長劉玉儀說，許多少年因為家庭支持不足，或者對正規教育不感興趣而有就業需求，為協助初次尋職的少年找到職涯方向，勞動部修正「少年就業力準備計畫」，整合就業諮詢、職涯探索、職場體驗、職業訓練、技能檢定等措施，幫助少年做好就業前準備及提升就業能力。

劉玉儀進一步指，少年就業力準備計畫原本僅限15歲以上、未滿18歲未就學的少年，這次放寬適用對象，讓在學中但有弱勢處境的學生也可參與，包括家暴、性侵、低收等弱勢身份，經評估需就業服務資源協助就可參與各項準備措施？

除放寬身份，劉玉儀說，這次也新增就業準備期間的交通補助，每人每天上限240元，每年最高7200元；並增加短期職訓體驗活動，協助少年評估參訓方向。

另外，考量部分少年有經濟即時性需求，職場體驗津貼改成按實際參與情形每天發給，以3小時為單位，半日為750元，每周有30小時上限，一年最多4萬5000元。

北市失親兒福利基金會社工今分享案例，因被霸凌而中途離校的雅勻(化名)，原本足不出戶、確診憂慮焦慮，透過社工與職場教練的引導，內向的她慢慢重拾勇氣，進入美髮建教合作班，開啟「半工半讀」模式，也取得了美容美髮證照，將於今年6月取得高職畢業證書，朝專業美髮師邁進。

屏東縣青少年夢想聯盟執行長王大衛分享，當孩子自立、經濟獨立，才不會落入貧窮，被犯罪誘惑、有偏差行為等。他說，除培養專業技能、韌性，更要去標籤化，他曾陪伴沈迷手遊而輟學的小偉（化名）長達9年，小偉陸續考到2張烘焙相關的丙級證照，更從受助者華麗轉身為聯盟的輔導員，以過來人經驗陪伴後輩，今年還考上國立空中大學附設專科部社會工作與福利行政科，立志成為專業社工師。

職場 勞動部 勞動力

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