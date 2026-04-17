放寬在學弱勢生適用「少年就業力準備計畫」 每年有7200元交通津貼

勞動部今公告放寬「少年就業力準備計畫」適用對象，不再僅限未升學、未就業少年，在學中但有弱勢處境經評估需就業協助者也可參加計畫。此外，也新增每年最高7200元交通補貼、職訓體驗活動。

勞動部勞動力發展署身特組組長劉玉儀說，許多少年因為家庭支持不足，或者對正規教育不感興趣而有就業需求，為協助初次尋職的少年找到職涯方向，勞動部修正「少年就業力準備計畫」，整合就業諮詢、職涯探索、職場體驗、職業訓練、技能檢定等措施，幫助少年做好就業前準備及提升就業能力。

劉玉儀進一步指，少年就業力準備計畫原本僅限15歲以上、未滿18歲未就學的少年，這次放寬適用對象，讓在學中但有弱勢處境的學生也可參與，包括家暴、性侵、低收等弱勢身份，經評估需就業服務資源協助就可參與各項準備措施？

除放寬身份，劉玉儀說，這次也新增就業準備期間的交通補助，每人每天上限240元，每年最高7200元；並增加短期職訓體驗活動，協助少年評估參訓方向。

另外，考量部分少年有經濟即時性需求，職場體驗津貼改成按實際參與情形每天發給，以3小時為單位，半日為750元，每周有30小時上限，一年最多4萬5000元。

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