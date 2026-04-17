逾11.5萬舊制勞工退休金可望「變多」 勞部研議開放參加新制自提

立委賴瑞隆等今開記者會表示，新制勞退已經實施近21年，仍有逾11.5萬名勞工屬純舊制，其中88%已符合退休要件，另約25%已達45個基數上限，退休給付無法再增加，呼籲應銜接新舊制，在「自願參與」及「勞雇合意」前提下，開放純舊制勞工可提前結算年資，並可加入新制自願提繳。勞動部回應，將朝此方向研議。

據統計，截至2025年12月推估，全台純舊制勞工約11萬5327人，涉及約1.6萬家事業單位。其中，約88%已符合退休要件，另有約25%已達45個基數上限，即使持續工作，退休給付也不再增加。

賴瑞隆說，這些未選擇轉入新制的「純舊制勞工」，即使已符合退休條件，仍無法提前結清舊制年資，也無法將退休金轉入新制專戶，無法享有新制的累積與投資收益機制，形成制度割裂，對勞工權益造成實質不利。

他指，舊制存在三大結構性風險，首先，一旦企業經營不善或歇業，勞工可能面臨給付延遲甚至落空；其次，45個基數上限導致年資累積停滯，使部分勞工陷入「工作與保障脫鉤」困境；第三，新舊制之間缺乏轉換機制，使勞工喪失制度選擇權。

賴瑞隆主張應推動制度銜接，在「自願參與」及「勞雇合意」前提下，開放純舊制勞工得提前結算舊制年資，並將退休金一次匯入勞退新制個人專戶，讓既有權益轉化為可攜、可累積、可投資的退休資產。

立委郭國文指出，去年新制勞退基金賺了7469億元，績效15.6％，但其實舊制勞退也大賺2057億元，績效更達22.53％，但因舊制是公司專戶，成績都是到雇主口袋。

以勞動部估算，一個純舊制勞工約55歲就達基數上限，即便繼續工作，基數也不會累積，若屆時結清改為新制，以勞工自提6%、做到65歲退休計算，退休金可從260萬變成417萬以上。

立委許智傑則說，開放舊制勞工自願轉新制，在制度設計上不影響雇主及其他勞工權益，他也建議應針對月薪5萬元以下族群「自提滿額、政府加碼1%」，並評估放寬自提上限至10%，鼓勵提早累積退休金。

勞動部回應，2005勞退新制實施後，有5年的新舊制轉換期，當時部份勞工選擇繼續適用舊制，這些勞工目前確實沒有辦法自願提繳退休金，因此也無法結清舊制退休金移入勞退新制個人專戶，進一步參與勞退新制基金的收益分配。

勞動部說，近期有工會團體、立委向勞動部反映，希望開放「純舊制」勞工加入勞退新制「自願提繳」，並且將提前結算的舊制退休金移入新制參加投資運用，經初步評估認為具可行性，將朝此方向研議。