少年就業力準備計畫 探索職涯不迷茫

為協助少年釐清職涯方向，勞動部修正「少年就業力準備計畫」，整合就業諮詢、職涯探索、職場體驗、職業訓練、技能檢定等措施，幫助少年做好就業準備。並放寬原本的適用對象，增加辦理職訓體驗活動及提供就業準備期間交通補助。

勞動部2024年推動「少年就業力準備計畫」，積極結合社政、教育、司法等相關部會資源及民間團體力量，攜手接住15歲以上未滿18歲未就學有就業需求的少年。

為使服務擴及更多弱勢少年，此次修正放寬適用對象增列「在學中但有弱勢處境經評估需就業服務資源協助者」也可以參與各項就業前準備相關措施。

考量部分偏鄉少年因交通不便影響參與意願，新增提供就業準備期間的交通補助，參加本計畫之各項就業準備相關活動得發給交通補貼，每人每日240元為上限，每年最高7,200元。並透過勞動部勞動力發展署所屬各分署新增辦理短期職訓體驗活動，協助少年評估參訓方向。

另外，部分少年因為需要自立而有經濟即時性需求，各分署及合作的民間團體在開發職場體驗機會安排少年參加體驗時可評估其需求，按實際參與情形每日發給體驗津貼，以提高參與誘因，藉由做中學方式，協助少年瞭解職場要求，也讓事業單位瞭解少年特質，增加未來就業的可能性。

勞動部舉例，高一中途離校的雅勻(化名)，曾因同儕排擠感到憂鬱焦慮而足不出戶，在接觸到與勞動力發展署北基宜花金馬分署合作的財團法人台北市失親兒福利基金會之後，經過社工與職場教練引導，內向退縮的她從成功挑戰攀岩開始，重拾勇氣與自信。

後續雅勻透過專業就業諮詢，釐清職涯方向，進入曼都美髮建教合作班，開啟「半工半讀」模式。儘管歷經失戀與低潮，她憑藉韌性與家人、社工支持，穩定實習兩年多，不僅憂鬱症狀不藥而癒，更取得美容美髮證照，將於今年6月取得高職畢業證書的她，將繼續朝成為專業美髮師而努力。

與勞動力發展署高屏澎東分署合作的社團法人屏東縣青少年夢想聯盟，則是輔導曾因沉迷於手遊而高中輟學的小偉(化名)，從攀岩、溯溪的營隊中重拾韌性，並透過職涯探索與烘焙訓練，考取「烘焙-麵包」及「烘焙-蛋糕」2張丙級證照。

如今，小偉已從受助者華麗轉身為聯盟的輔導員，以過來人經驗陪伴後輩成長，今年考取了國立空中大學附設專科部社會工作與福利行政科進修，立志成為專業社工師。雅勻與小偉的故事證明，只要有持續的陪伴與賦能，迷航少年也能在實踐中治癒自我、勇敢追夢，進而成為改變社會的助人力量。