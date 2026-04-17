勞動部偷取消20年RCA專案健檢 工人抗議「 要洪申翰道歉」

RCA員工關懷協會今赴勞動部前抗議背信忘義，要求勞動部長洪申翰出面道歉。RCA員工關懷協會理事長杜津珠說，勞動部從1998年起，每3年辦理1次RCA勞工專案健檢，前陣子卻未知會協會，就不聲不響刪除預算編列、取消專案，難道就是政府對待職災勞工的態度？「我們還在！工人還在！」呼籲勞動部恢復專案健檢。

美國無線電公司（RCA）自1969年至1992年來台設廠，違法傾倒三氯乙烯、四氯乙烯等有機溶劑廢液，汙染土壤與地下水，導致數萬名員工因皮膚接觸毒物、吸入廢氣、飲用汙染地下水等途徑，暴露於癌症、流產死胎等生殖危害、免疫系統疾病等健康風險。

RCA前員工及亡者家屬自1998年集結抗爭，並從2004年起由1700多人提起集體訴訟，至今仍在纏訟中，是台灣有史以來規模最大、受害人數最多、歷時最久的工殤汙染事件。

工傷協會專員劉念雲說，因為有RCA勞工貢獻了血淚經驗，才促成災保法訂定離職退休後的職業病追蹤檢查與各項補助，使台灣職病補償與保護制度向前跨了一步。

劉念雲說，原本勞動部提供每3年1次的專案健康檢查，2015年RCA勞工一審勝訴，協會還跟勞動部協商依法院判決疾病，增列健檢項目，從1998年迄今總共辦理7次，直到去年，勞動部居然不聲不響地取消20多年來辦理的RCA勞工健檢專案，還是協會主動致電詢問承辦單位，才赫然得知已未編列專案健檢預算，且告知協會可自行尋災保法申請追蹤健檢即可。

她批評，勞動部不但自毀承諾，既沒有公告，也完全沒有向協會主動說明，相當可惡。杜津珠也說，最近才知道原來專案健檢已經被取消，職災工人就這麼卑微，官方要取消專案健檢，都不用通知的嗎？這難道就是政府對待職災勞工的態度？

杜津珠反問，RCA工人已垂垂老矣，走申請流程容易嗎？災保法的健檢項目，跟先前的專案健檢項目一致嗎？不少RCA工人體弱多病，陸續有人凋零，人數將越來越少，難道政府就可因此漠視？大家今天來勞動部，就是要讓勞動部知道「我們還在，工人還在。」

劉念雲表示，協會並沒有排斥尋災保法管道申請職業病追蹤健檢，但勞動部卻從未主動告知取消專案健檢，是最令人憤怒的事，嚴正抗議勞動部對RCA員工關懷協會的輕視，並要求立即恢復專案健檢，請當年曾在街頭上聲援過RCA案的洪申翰出面說明、道歉。

勞動部對此回應表示，對於RCA職災勞工的健康照護，勞動部責無旁貸，將儘速重啟每3年1次的專案健康檢查，並確保健檢項目與過往檢查一致。