影／五一遊行前夕 勞團喊提高勞退提繳率等8大訴求

「五一行動聯盟」今天在凱道舉行勞動節遊行行前記者會，聚焦退休保障議題，提出8大訴求，要求提高勞退提繳率、放寬舊制上限並擴大納保對象，強調移工與家事勞工應納入社會保險，呼籲政府全面檢討退休制度、提升給付水準與制度公平性。

由全國產業總工會、台灣工人鬥陣總工會、台北市產業總工會等數十個工會與NGO組成的「五一行動聯盟」，今天上午在凱達格蘭大道舉行「2026五一勞動節大遊行」行前記者會，高喊「退休給付，增加！本勞移工，全保！」等口號。

聯盟提出8大共同訴求，包括勞退新制提繳率逐步提高至12%、勞退舊制每年2個基數且取消上限、提高勞保與勞退投保薪資級距、將新制資遣費上限提高至15個月、勞保與就保全面納保、勞退納入家事勞工及移工、公教退撫足額撥補並返還年資補償金，以及公私校退撫一律提撥15%。

台灣工人鬥陣總工會副理事長曲佳雲表示，8大修法訴求反映勞工對政府「零碎補洞」式改革的不滿，「勞工退無可退」，要求行政與立法部門全面檢討退休制度。她指出，聯盟主張將勞退提繳率由6%提高至12%、取消舊制45基數上限、調整投保薪資級距，並提高資遣費上限至15個月，同時將家事勞工與移工全面納入勞保體系，並取消年齡與身分限制。

曲佳雲強調，改革核心在於「強化既有保障」與「補足制度缺口」，一方面提升給付水準，使制度能支撐勞工老年生活；另一方面讓過去被排除的勞工納入保障，避免因身分差異產生不平等待遇。

記者會最後，聯盟以行動劇呈現勞保制度問題，指出現行退休制度「看似有保障，實則千瘡百孔」，並再次呼籲政府盡速回應訴求，推動提高給付、擴大納保與制度改革。

全國產業總工會、台灣工人鬥陣總工會、台北市產業總工會等數十個工會及NGO 團體發起的「五一行動聯盟」，上午在凱達格蘭大道舉行記者會。高喊「退休給付，增加！本勞移工，全保！」等口號。記者黃義書／攝影