快訊

辦案過程曲折！金門首起盜墓案有內幕 新手賊鎖定陳顯墓一無所獲被逮

115會考倒數一個月！把握最後衝刺 考場時程、規定、備考要點一次看

戰火未平…俄軍大規模夜襲釀14死 烏克蘭擊落31枚飛彈、636架無人機

聽新聞
0:00 / 0:00

洪申翰：企業新設托育最高給600萬元 每年再補助百萬元

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
勞動部長洪申翰陪同賴清德總統，參訪林口長庚紀念醫院附設幼兒園及托嬰中心。勞動部／提供
勞動部長洪申翰陪同賴清德總統，參訪林口長庚紀念醫院附設幼兒園及托嬰中心。勞動部／提供

勞動部洪申翰表示，接下來強化版的企業托育計畫裡面，如果新設托嬰中心或幼兒園，可以有最高600萬元補助，每年可以再有100萬元補助。對於企業規畫托育，營運、人事上，都希望能盡力支持，讓企業除了能設置措施以外，還可以營運得好、營運得久。

洪申翰16日陪同賴清德總統，參訪林口長庚紀念醫院附設幼兒園及托嬰中心。

洪申翰提到，友善育嬰制度上，今年實施以「日」申請的育嬰留停，從今年1月到現在，申請筆數已經超過1萬。過去男性申請比例只有1/10，現在以日申請的育嬰留停，父母申請比例幾乎到一比一，讓更多爸爸來當照顧小孩的神隊友。

洪申翰指出，本周一13日也開放了12歲以下的小孩，可以申請外籍幫傭。相信政策開放以後，可以幫很多育兒家庭減輕負擔。

他說，衛福部也會針對法規面、制度面，給予協助、提供支持。此次參訪長庚醫院托育中心，最重要的目的化為12個字，就是希望「安心生育，安心工作，安心生活」，勞動部會再推出更多政策與行動，支持提供育兒服務給員工的企業，為台灣企業打造更適合照顧家庭的工作職場環境。

幼兒園 勞動部 洪申翰 托嬰 托育

延伸閱讀

醫護工作繁重特殊 林口長庚幼兒園多元托育方案獲肯定

甫獲綠營提名選市長 黃世杰首站到長庚談幼教照護

最高600萬！文策院挺沉浸式體驗產業「營收越高、分潤愈低」

外傭申請鬆綁恐衝擊從業人員 就安基金祭5.7億補助

相關新聞

台南4區聯合徵才登場 矽品釋280職缺提優渥條件搶人才

為因應產業大量求才需求，台南市勞工局預計於4月20日新市區、4月22日中西區、4月23日麻豆區、4月27日北區等地辦理聯合徵才活動，包含科技業、傳產業、服務業等多元職缺，鼓勵有求職或轉職需求民眾踴躍參加。

外籍人才成缺工救火隊 104：求職人數年增28% 八成大學學歷

外籍人才正由傳統的勞動力補貼，翻轉為台灣職場的戰略核心。104人力銀行最新數據顯示，2025年外籍人才求職人數較去年大幅成長28%，且呈現「高學歷、在台養成」兩大特徵，成為企業布局海外市場的即戰力。

連退休金也「誤點」遲給！遭罰30萬元成北市最多 台鐵：加計利息補償

台北市勞動局今公布2026年3月違反勞基法裁罰結果，共有81家事業單位遭裁處，總罰鍰金額為415萬元，其中台鐵公司因未在30天內給付退休金，遭罰30萬元最高。對此，台鐵公司表示，適逢公司負責人更替、印鑑變更及勞退委員更替等，才影響時程，強調是「單一個案」，已依相關規定加計延遲利息一併發給。

今年平均年終1.7個月續寫高檔 表現最強的是這行業

受僱員工年終大紅包揭曉！主計總處15日公布薪資統計，今年工業及服務業平均發放1.7個月年終獎金，金額為8萬2,753元，僅次於去年1.72個月。其中，電腦電子產品及光學製品業表現最為亮眼，平均發放3.54個月蟬聯製造業之冠。顯示在景氣擴張動能續強與企業年度調薪挹注下，今年年終獎金發放水準持續站穩高檔。

115年年終平均出爐！1.7個月創歷年第4高 「這行業」蟬聯第一

115年年終獎金結果出爐，主計總處統計顯示，115年工業及服務業平均年終獎金發放月數為1.7個月，略低於114年的1.7...

上班一周就想走！牙助曝時間緊湊＋感染風險 網嚇傻：別撐了

一名女網友近日在Dcard發文表示，自己向一間牙醫診所報到一個禮拜就陷入是否該離職的掙扎，引發討論。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。