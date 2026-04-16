洪申翰：企業新設托育最高給600萬元 每年再補助百萬元

勞動部長洪申翰表示，接下來強化版的企業托育計畫裡面，如果新設托嬰中心或幼兒園，可以有最高600萬元補助，每年可以再有100萬元補助。對於企業規畫托育，營運、人事上，都希望能盡力支持，讓企業除了能設置措施以外，還可以營運得好、營運得久。

洪申翰16日陪同賴清德總統，參訪林口長庚紀念醫院附設幼兒園及托嬰中心。

洪申翰提到，友善育嬰制度上，今年實施以「日」申請的育嬰留停，從今年1月到現在，申請筆數已經超過1萬。過去男性申請比例只有1/10，現在以日申請的育嬰留停，父母申請比例幾乎到一比一，讓更多爸爸來當照顧小孩的神隊友。

洪申翰指出，本周一13日也開放了12歲以下的小孩，可以申請外籍幫傭。相信政策開放以後，可以幫很多育兒家庭減輕負擔。

他說，衛福部也會針對法規面、制度面，給予協助、提供支持。此次參訪長庚醫院托育中心，最重要的目的化為12個字，就是希望「安心生育，安心工作，安心生活」，勞動部會再推出更多政策與行動，支持提供育兒服務給員工的企業，為台灣企業打造更適合照顧家庭的工作職場環境。