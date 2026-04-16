台南4區聯合徵才登場 矽品釋280職缺提優渥條件搶人才

為因應產業大量求才需求，台南市勞工局預計於4月20日新市區、4月22日中西區、4月23日麻豆區、4月27日北區等地辦理聯合徵才活動，包含科技業、傳產業、服務業等多元職缺，鼓勵有求職或轉職需求民眾踴躍參加。

勞工局長王鑫基表示，隨著產業需求持續升溫，日月光投控的矽品精密工業，為強化供應鏈協作，新購南科廠擴充產能，展開台南大規模徵才，提供280個職缺，鼓勵有興趣投入半導體產業的求職民眾可把握參與近期的徵才活動。

勞工局說，矽品精密工業為全球領先的半導體封裝與測試（封測）大廠，預計釋出製造組主管、設備工程師、製程工程師及技術助理（日班/夜班）等職缺，除薪資公開透明外，亦提供完善且具吸引力的福利制度，如育兒津貼每月5000元並提供至6歲、社團活動補助及婚喪慶賀慰問金等，多項獎勵措施以吸引人才加入。

另外，凡透過介紹成功錄用者，最高可領取1萬元介紹獎金，新進人員完成報到並符合相關規定者，最高可獲得2萬元報到獎金，展現企業延攬優秀人才的誠意與決心。

為鼓勵求職者踴躍投遞履歷，4月20日首場還提供投履歷送好康，有多功能水壺提袋或不鏽鋼餐具等求職好康禮，數量有限，送完為止。歡迎求職民眾於活動當日準時參加面試，詳細活動資訊可洽(06)6330820或(06)5892322。

近期聯合徵才活動辦理日期、地點為4月20日（周一）下午2時至4時在新市區三里聯合活動中心（台南市新市區民生路112號）、4月22日（周三）下午2時至4時在中西區赤嵌里活動中心（台南市中西區公園路125號）、4月23日（周四）上午9時至11時在曾文市政願景園區-致毅樓一樓大廳（台南市麻豆區南勢里168號）及4月27日（周一）下午2時至3時30分在北華里活動中心（台南市北區北華里長北街50號），活動職缺薪資明確標示於徵才現場。