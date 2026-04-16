因應退休潮！中華郵政釋逾900職缺 起薪4.1萬元起

因應未來5年退休潮，中華郵政本週宣布，將在7月19日舉辦招考，公開甄選職階人員正取983名、備取465名，月薪4萬1655元起，5月28日開放報名，預計明年7月底前進用完畢。

中華郵政去年大舉招募新血，開出1113名職缺，本週在官網公告今年度招考訊息，將公開甄選職階人員正取983名、備取465名，這次甄試主要為遞補116年7月前預期人力退休所遺職缺，錄取進用人員不適用公務人員相關法令規定。

根據中華郵政統計，未來5年（116至120年）預估每年退休人數約1千人；至於過去3年（112至114年）離職率約7至10%，離職原因多以生涯規劃居多。

中華郵政表示，甄試作業委由台灣金融研訓院承辦，並自5月28日上午10時起至6月10日下午5時止採網路報名，其中第一試筆試日期訂於今年7月19日在台北（雙北）、台中、高雄等3地區同時舉行，並依第一試筆試成績擇優於今年9月5、6日參加第二試口試、體能測驗。

中華郵政指出，這次甄試錄取正取人員預訂於116年7月31日前依序進用完畢，備取人員於116年7月31日前未通知分發進用者，不再分發進用，而相關甄試簡章及甄試詳細規定請逕上台灣金融研訓院網站點閱或下載列印，不另行販售。

中華郵政表示，近5年（110至114年） 職階人員甄試錄取率約6至8%左右，高學歷（碩士、博士生）錄取率約5至7%，考生是否能錄取，視考生準備情形不同，與學歷高低並無絕對關係。

中華郵政指出，郵政有百年以上優良傳統，各項福利、待遇、升遷及培訓措施十分完善，營運一向為國營事業機構績優生，而這次招考各類別預計錄取名額、類科、學歷及待遇如下：

一、專業職（一）：正取41名、備取21名。教育部認可國內外大專以上學校畢業，甄試程式設計等14項類科，月薪新台幣4萬6535元（含職務待遇5405元）。

二、專業職（二）內勤：正取506名、備取234名。高中（職）以上畢業，甄試櫃台業務等5項類科，月薪4萬1655元（含職務待遇5405元）。

三、專業職（二）外勤：正取436名、備取210名。高中（職）以上畢業，甄試郵遞業務及運輸業務等2項類科，專任收投、接送工作者月薪4萬3005元（含職務待遇6755元），非專任上述工作者月薪4萬1655元（含職務待遇5405元）。另依實際擔任工作性質及天數發給兼任駕駛加給（郵遞業務類科每日約95元，全月約2864元，運輸業務類科每日約215元，全月約6444元）。