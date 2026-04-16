完成國際化拚圖 四成企業向外籍人才招手，餐飲、業務、金融專業吃香

在台灣大缺工與企業國際化浪潮下，外籍人才正成為台灣職場的新核心。根據104人力銀行數據顯示，2025年外籍人才於104平台的求職人數年增 28%，整體高達八成求職者具備大學以上學歷，且過半數為「在台養成」的國際專才，憑藉母國語言紅利與文化背景，外籍人才不再只是填補人力缺口，更是協助企業完成「國際化拼圖」的關鍵即戰力。

104人力銀行分眾服務事業部資深經理楊鎧維指出，2025年104人力銀行站上有超過4萬名外籍人士來台找工作，與2024年相比增長28%。國籍分布以馬來西亞占12.2%最多，其次為印尼11.9%與越南10.8%。其中，印尼求職者人數年增幅超過五成、越南超過三成，另外包含菲律賓、印度、美國亦有明顯漲勢，顯現台灣就業市場對外籍人才的吸引力逐年攀升。

從104求職端數據觀察，外籍求職者62%擁有大學學歷、25%具備碩博士學歷，整體更有超過五成於台灣求學，這群「在台養成」的國際專才，因具備長期留台生活經驗，不僅對台灣職場文化有更高融合力，更在溝通上擁有關鍵優勢。

企業對外籍人才的聘雇需求日益增加，104人力銀行站上有四成企業主動勾選歡迎外籍人才加入。以企業主動邀約面試的職務類型來看，最多為餐飲類人員，其次為業務銷售類人員與金融專業人員。楊鎧維分析，企業對外籍人才擔任餐飲類人員的需求，除了緩解缺工議題，以跨國餐飲品牌「藏壽司」為例，透過積極聘僱外籍成員，有助於提供多語言服務，以拓展國際旅客與海外市場，達到提升品牌差異化優勢的策略目標。

至於業務銷售人員與金融專業人員，外籍人才具備本國人難以取代的跨國即戰力，擁有母國語言優勢與文化共通背景，能夠協助企業快速理解海外市場的法律規章與商業規則，建立國際業務洽談信任感，成為協助台灣企業布局全球、完成「國際化拼圖」的關鍵人才。

楊鎧維表示，企業招募外籍人才時，應回到職務本質，依不同職類與工作情境設定合適的篩選條件，而非以單一標準一體適用。以語言能力為例，若是直接面向本地消費者的餐飲門市職缺，具備基本中文溝通能力通常是必要門檻；但若是肩負拓展東南亞市場任務的業務職位，企業更應看重求職者的母語優勢、在地市場理解及人脈資源，中文能力則可保有較大彈性。

104人力銀行建議，企業應在職缺設計階段即明確界定人才條件，清楚標註所需語言能力、學歷要求、職務需求等關鍵條件，例如「具備中文日常溝通能力」、「特定語言母語者優先」，或針對業務開發類職務註明「需具備雙語簡報或合約撰寫能力」，進而提升媒合效率，讓合適的人才找到合適的位置。