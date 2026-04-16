外籍人才成缺工救火隊 104：求職人數年增28% 八成大學學歷

外籍人才正由傳統的勞動力補貼，翻轉為台灣職場的戰略核心。104人力銀行最新數據顯示，2025年外籍人才求職人數較去年大幅成長28%，且呈現「高學歷、在台養成」兩大特徵，成為企業布局海外市場的即戰力。

根據104人力銀行統計，2025年平台上有超過4萬名外籍人士在台尋職，國籍分布以馬來西亞佔12.2%居冠，印尼與越南則緊隨其後，分別佔11.9%與10.8%。值得注意的是，印尼求職者的年增幅突破五成，展現強勁的留台意願。

104人力銀行分眾服務事業部資深經理楊鎧維表示，這群外籍人才的素質正顯著提升，高達87%擁有大學以上學歷，其中碩博士佔25%。更關鍵的是，超過半數求職者為「在台養成」的國際專才，他們在台灣求學、生活，對本地職場文化的融合度極高，且具備母國語言與文化紅利，是企業完成國際化拼圖的首選。

104人力銀行指出，目前已有四成企業在職缺中主動標註「歡迎外籍人才」，其中以餐飲類、業務銷售類及金融專業人員的需求最為熱烈。楊鎧維分析，餐飲業如跨國品牌藏壽司，聘僱外籍成員除了解決人力短缺，更能提供多語系服務以吸引國際旅客。

104人力銀行建議，企業應在職缺設計階段即明確界定人才條件，清楚標註所需語言能力、學歷要求、職務需求等關鍵條件，例如「具備中文日常溝通能力」、「特定語言母語者優先」，或針對業務開發類職務註明「需具備雙語簡報或合約撰寫能力」，進而提升媒合效率，讓合適的人才找到合適的位置。