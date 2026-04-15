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連退休金也「誤點」遲給！遭罰30萬元成北市最多 台鐵：加計利息補償

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市勞動局今公布2026年3月違反勞基法裁罰結果，共有81家事業單位遭裁處，總罰鍰金額為415萬元，其中台鐵公司因未在30天內給付退休金，遭罰30萬元最高。聯合報系資料照
北市勞動局今公布2026年3月違反勞基法裁罰結果，共有81家事業單位遭裁處，總罰鍰金額為415萬元，其中台鐵公司因未在30天內給付退休金，遭罰30萬元最高。聯合報系資料照

北市勞動局今公布2026年3月違反勞基法裁罰結果，共有81家事業單位遭裁處，總罰鍰金額為415萬元，其中台鐵公司因未在30天內給付退休金，遭罰30萬元最高。對此，台鐵公司表示，適逢公司負責人更替、印鑑變更及勞退委員更替等，才影響時程，強調是「單一個案」，已依相關規定加計延遲利息一併發給。

北市勞動局今指出，違反勞基法裁罰的事業單位中，主要違法態樣前5名分別為未逐日記載勞工出勤情形至分鐘，計18家（13.95％）；未依法給付平日延長工時工資，計17家（13.17％）；工資未全額給付，計15家（11.62％）；未依規定給予勞工例假日或休息日，計11家（8.52％）；拒絕、規避或阻撓勞工檢查員依法執行職務，計10家（7.75％）。

而2026年3月罰鍰金額前5名，依序為「國營台灣鐵路股份有限公司」30萬元、「長德醫院管理顧問有限公司」17萬元、「美德耐股份有限公司」15萬元、「雋大實業股份有限公司」15萬元、「樂法美食股份有限公司」12萬元及「好動動畫股份有限公司」12萬元。

其中，「國營台灣鐵路股份有限公司」因未於勞工退休之日起30日內給付退休金，違反勞動基準法第55條第3項規定，遭裁處30萬元。

對此，台鐵公司發出3點說明，第一、本公司向來極為重視同仁各項權益，各項退休（職）金之核發均嚴格依據《勞動基準法》及相關法令辦理。針對本次裁罰所指案件，「實屬單一個案」。

台鐵說明，該員退休金的撥付作業期間，適逢公司負責人更替、印鑑變更及勞退委員更替等法定程序辦理，並涉及經濟部、台北市勞動局及台灣銀行信託部等多重主管機關的審核與核定，致影響退休金專戶動支及撥付時程。相關程序完成後，本公司即依規定向台灣銀行遞送文書辦理支票開立。

第二、本公司於行政程序完備後，已第一時間主動聯繫該名同仁並完成退休金發放。為維護員工權益本公司除發放原定退休金外，本公司已依相關規定加計延遲利息一併發給，相關給付均已完成。

第三、對於雖已盡力補救但仍遭臺北市勞動局裁罰，本公司已進行深刻檢討並完成改善措施，包含優化溝通機制並提前作業時間；建立專案預警與追蹤機制，避免因程序作業影響退休金給付時程；確保在法定時間內完成所有審核與撥款程序，維護員工權益及杜絕類此情況再次發生。

北市 勞基法 退休金

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