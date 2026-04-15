今年平均年終1.7個月續寫高檔 表現最強的是這行業

受僱員工年終大紅包揭曉！主計總處15日公布薪資統計，今年工業及服務業平均發放1.7個月年終獎金，金額為8萬2,753元，僅次於去年1.72個月。其中，電腦電子產品及光學製品業表現最為亮眼，平均發放3.54個月蟬聯製造業之冠。顯示在景氣擴張動能續強與企業年度調薪挹注下，今年年終獎金發放水準持續站穩高檔。

根據主計總處統計去年12月至今年2月狀況，製造業底下，電腦電子產品及光學製品業發放月數最多，平均達3.54個月，發放金額更衝上19萬1,177元，奪下「月數與金額」雙料冠軍；化學材料及肥料業則以3.06個月位居第二，金額為17萬9,140元；電子零組件業則以2.97個月排名第三，金額達17萬1,357元。

若單以發放金額排序，石油及煤製品業表現也相當強勁，發放金額達18萬4,511元，相當於2.63個月，排名僅次於電腦電子產品及光學製品業，第三名則為化學材料及肥料業。

受惠於年終獎金集中在2月發放，加上企業年度調薪制度與最低工資調整，全體員工2月總薪資（含經常性薪資及獎金、加班費）平均衝上9萬9,734元，年增率高達71.8%。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲分析，2月經常性薪資雖因春節連假、工作天數較少，導致較上月微幅下降，但受惠於基本工資調升及企業年度調薪制度，仍維持按年增長態勢；此外，總薪資也因年終獎金入帳挹注而大幅成長。

統計今年1至2月，全體員工經常性薪資平均4萬8,674元，年增2.74%；加計獎金及加班費後的總薪資平均為17萬3,528元，年增2.79%。扣除同期間物價漲幅，1至2月實質經常性薪資年增1.49%，更寫下七年來同期新高。實質總薪資年增1.54%，兩項指標均延續正成長態勢。

薪資成長態勢能否持續，關鍵仍繫於通膨走勢。譚文玲指出，雖然目前實質薪資仍維持正成長，主因是名目薪資漲幅尚能跑贏物價，但兩者間的緩衝空間已因地緣政治風險而受壓；一旦中東戰事延續並墊高能源成本，導致通膨增速過快，極可能侵蝕薪資漲幅，使實質薪資轉為負成長。三月起須密切關注戰事對物價帶來的連鎖反應。