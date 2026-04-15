勞動部就業博覽會開跑 500廠商釋出逾1.5萬個職缺

「老闆把資遣費都給你了，你就一定要走人嗎？」這個看似直覺的問題，答案其實未必如多數人所想。律師劉韋廷近日透過臉書發文指出，多數人第一步就答錯，關鍵從來不在「有沒有給錢」，而在「有沒有符合法律」。

2026-04-15 14:43