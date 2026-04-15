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勞動部就業博覽會開跑 500廠商釋出逾1.5萬個職缺

中央社／ 台北15日電

因應產業用人需求持續升溫及勞動市場加速轉型，勞動部5場年度大型就業博覽會開跑，總計超過500家廠商參與、釋出1.5萬個職缺，並提供多項職涯服務，幫助民眾順利求職。

勞動部勞動力發展署今天發布新聞稿指出，將陸續於新竹、基隆、屏東、台南台中等地共舉辦5場大型就業博覽會，其中第一場就業博覽會已於3月14日在新竹舉辦，共提供1萬個以上工作機會，也吸引超過1萬名求職者參與。

發展署表示，第2場就業博覽會將於25日在基隆市立體育館登場，活動結合基隆海港意象，除基隆當地廠商外，雙北企業同步參與，共邀請60家企業參與提供1800個工作機會，現場即可面試。

發展署也說，基隆地區就業博覽會現場將設置2個主題宣導區及1個成果體驗區，包含職涯定位與輔導協助釐清人格特質與職涯方向、針對中高齡提供職務再設計解說與多元職場體驗以及整合職訓、多元培力及微型創業共18個單位，現場提供VR、AR銲接虛擬實境體驗、版畫等多樣DIY及創業商家多元單位產品體驗。

發展署表示，後續5月至7月間也將於屏東、台南及台中等地舉辦3場就業博覽會，預計提供4000個以上的工作機會。

發展署也說，除了年度大型就業博覽會，後續將在各地與大專校院合作舉辦校園徵才活動，讓青年就近就能與廠商面對面了解職缺，加快尋職錄取速度。

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