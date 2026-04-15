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115年年終平均出爐！1.7個月創歷年第4高 「這行業」蟬聯第一

中央社／ 台北15日電
115年年終獎金結果出爐，主計總處統計顯示，115年工業及服務業平均年終獎金發放月數為1.7個月。示意圖。圖／AI生成
115年年終獎金結果出爐，主計總處統計顯示，115年工業及服務業平均年終獎金發放月數為1.7個月。示意圖。圖／AI生成

115年年終獎金結果出爐，主計總處統計顯示，115年工業及服務業平均年終獎金發放月數為1.7個月，略低於114年的1.72個月，仍是歷年第4高水準。觀察行業別，年終獎金前3名排名不變，仍由金融保險業以3.65個月奪冠，製造業2.2個月居次，運輸倉儲業第3。

主計總處以去年12月，今年1、2月年終獎金及績效獎金等非經常性薪資（不含加班費）估算廠商發放年終獎金情形，結果顯示，今年工業及服務業年終發放月數為1.7個月，低於87年、104年、114年的1.72個月，為歷年第4高，金額為新台幣8萬2753元，是統計以來最高。

按行業別觀察，年終獎金前3名排名與114年相同，金融保險業以3.65個月奪冠、金額是26萬7862元，製造業2.2個月居次、金額為10萬2583元，運輸倉儲業1.86個月排名第3、金額為9萬6544元。

值得注意的是，金融保險業、運輸倉儲業發放月數都略低於114年，製造業2.2個月則優於114年的2.17個月。

細看製造業底下的中行業表現，以發放月數前3高而言，第一是電腦電子產品及光學製品3.54個月、金額為19萬1177元，二是化學材料及肥料製造業的3.06個月，三是電子零組件製造業2.97個月。

主計總處今天同步公布2月薪資統計，全體受僱員工經常性薪資平均數為4萬8494元，年增2.51%；獎金及加班費等非經常性薪資5萬1240元，合計後總薪資平均數為9萬9734元。經常性薪資中位數為3萬9023元，年增2.68%。

相較於名目薪資，外界更關注考量物價因素的實質薪資。主計總處統計，今年前2月實質經常性薪資、實質總薪資雙雙正成長，分別年增1.49%及1.54%，代表薪資增幅超越通膨，其中實質經常性薪資更創下7年同期最大增幅。

不過主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，中東戰事持續延燒，如果影響發酵，不只推升物價，也可能衝擊國內產業成本，且因物價上漲，侵蝕薪資成長的幅度會愈來愈顯著，恐致實質薪資再度落入負成長，不樂見這樣情況發生。

年終獎金 製造業 主計總處

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