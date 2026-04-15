她面試過3關+測驗身心俱疲…起薪僅36K 網：憑什麼要求這麼多

一名女網友在Threads發文詢問「薪資開多高才能接受三面試」後隨即被轉發至Dcard討論，指出近期求職經驗讓她相當疲憊。她提到，有公司在面試前需先完成英聽、邏輯與人格測驗，光前測就耗時約兩小時，後續還需進行兩輪面談，整體流程相當冗長，讓她直呼「根本像在考試」。

原PO表示，過去也曾遇過需要作業或團體面試的職缺，但此次流程最讓她難以接受的是時間成本過高，包括通勤來回約兩小時，加上面試時間動輒三小時，等於一整天只面試一間公司，讓她感到身心俱疲，甚至影響後續其他求職安排。

更讓人猶豫的是，該職缺最終開出薪資僅約36K，讓她直呼「整個問號」。也好奇詢問其他網友，究竟薪資要達到多少水準，才能合理接受需要兩到三輪面試的職缺，引發廣泛討論。

貼文曝光後引發熱議，網友普遍認為面試流程過長卻開低薪難以接受「我面試某傳產面了3小時，給我開35K」、「大多數的行業開那個薪水，憑什麼要求這麼多」、「面多久不是問題吧，問題一直都是低薪」、「目前我遇到兩面的都至少開5K以上」、「基本薪資二面，還要寫考卷」。

事實上，面試過程中要求填寫大量個資的爭議也屢見不鮮。有網友曾在Dcard指出，不少公司在錄取前就要求填寫身分證、完整生日、家庭資料、過往薪資等資訊，讓人質疑是否已超出「評估能力」的必要範圍，反而更像是在蒐集個人資料。

該名網友認為，錄取前許多資料其實並非必要，例如無犯罪紀錄證明、聯徵資料等，都應在確認錄取後再提供。他也批評部分企業一方面要求薪資保密，另一方面卻詳細詢問求職者過往薪資，形成不對等資訊交換，引發勞資信任爭議。