快訊

空襲前後全被看光！外媒：伊朗秘密接手中國衛星 鎖定中東美軍基地

Booking.com傳資安事件！官方認部分訂單資料外洩 緊急重設PIN碼

幾萬元就能買走機密？馬文君揭共諜滲透國軍「價格表」

聽新聞
0:00 / 0:00

她面試過3關+測驗身心俱疲…起薪僅36K 網：憑什麼要求這麼多

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友在Threads發文指出近期求職需面試三次，整體流程相當冗長讓她相當疲憊。示意圖／ingimage
一名女網友在Threads發文指出近期求職需面試三次，整體流程相當冗長讓她相當疲憊。示意圖／ingimage

一名女網友在Threads發文詢問「薪資開多高才能接受三面試」後隨即被轉發至Dcard討論，指出近期求職經驗讓她相當疲憊。她提到，有公司在面試前需先完成英聽、邏輯與人格測驗，光前測就耗時約兩小時，後續還需進行兩輪面談，整體流程相當冗長，讓她直呼「根本像在考試」。

原PO表示，過去也曾遇過需要作業或團體面試的職缺，但此次流程最讓她難以接受的是時間成本過高，包括通勤來回約兩小時，加上面試時間動輒三小時，等於一整天只面試一間公司，讓她感到身心俱疲，甚至影響後續其他求職安排。

更讓人猶豫的是，該職缺最終開出薪資僅約36K，讓她直呼「整個問號」。也好奇詢問其他網友，究竟薪資要達到多少水準，才能合理接受需要兩到三輪面試的職缺，引發廣泛討論。

貼文曝光後引發熱議，網友普遍認為面試流程過長卻開低薪難以接受「我面試某傳產面了3小時，給我開35K」、「大多數的行業開那個薪水，憑什麼要求這麼多」、「面多久不是問題吧，問題一直都是低薪」、「目前我遇到兩面的都至少開5K以上」、「基本薪資二面，還要寫考卷」。

事實上，面試過程中要求填寫大量個資的爭議也屢見不鮮。有網友曾在Dcard指出，不少公司在錄取前就要求填寫身分證、完整生日、家庭資料、過往薪資等資訊，讓人質疑是否已超出「評估能力」的必要範圍，反而更像是在蒐集個人資料。

該名網友認為，錄取前許多資料其實並非必要，例如無犯罪紀錄證明、聯徵資料等，都應在確認錄取後再提供。他也批評部分企業一方面要求薪資保密，另一方面卻詳細詢問求職者過往薪資，形成不對等資訊交換，引發勞資信任爭議。

薪資 薪水 面試 職缺 求職

延伸閱讀

不只春捲危險！高雄食物中毒破百人 醫揭「交叉污染」關鍵：小心這些食物

紅豆餅是中國用語？女同事堅稱「車輪餅」遭圍剿落淚 網傻眼：是南部說法

引進印度移工掀全民焦慮！律師揭重點：台灣開的條件決定人才或問題

面試虛報薪水…錄取後公司要求「薪資證明」她慌了 網吵翻：誠信問題

相關新聞

她面試過3關+測驗身心俱疲…起薪僅36K 網：憑什麼要求這麼多

一名女網友在Threads發文詢問「薪資開多高才能接受三面試」後隨即被轉發至Dcard討論，指出近期求職經驗讓她相當疲憊。她提到，有公司在面試前需先完成英聽、邏輯與人格測驗，光前測就耗時約兩小時，後續還需進行兩輪面談，整體流程相當冗長，讓她直呼「根本像在考試」。

公司給資遣費就得走人？律師搖頭：多數人第一步就錯了

「老闆把資遣費都給你了，你就一定要走人嗎？」這個看似直覺的問題，答案其實未必如多數人所想。律師劉韋廷近日透過臉書發文指出，多數人第一步就答錯，關鍵從來不在「有沒有給錢」，而在「有沒有符合法律」。

全台就業博覽會開跑 500家廠商參與釋1.5萬職缺

因應產業用人需求持續升溫及勞動市場加速轉型，勞動部勞動力發展署5場年度大型「就業博覽會」已啟動，今年超過500家廠商參與，釋出1萬5千多個工作機會，現場即可面試，並一次了解不同產業，幫助參與者更快找到適合工作方向。

10年冷氣安裝職災死亡7成是墜落 勞動部長：恐讓年輕人卻步

隨著天氣逐漸轉熱，冷氣安裝與維修工作也即將進入一年中最繁忙的時節，而根據勞動部統計，近10年冷氣安裝職災逾30件，死亡案例中近7成死於墜落。勞動部去年12月發布「冷氣安裝維修作業安全指引」，整理實際職災案例與現場經驗，提供清楚、可操作的安全施工流程與防護重點。勞動部長洪申翰表示，職災若頻繁發生，恐造成年輕人不願投入職場。

取得永居3類外國人才 今年起可參加就業保險

為延攬國家經濟發展所需專業人才，今年起，受僱在我國從事工作，並取得永久居留身份的外國專業人才、外國特定專業人才、外國高級專業人才三類，可參加就業保險，享有請領育嬰留職津貼、失業給付、職訓生活津貼等相關給付權益。

工作毀了精緻女孩！她見新人「全妝變素顏」嘆又一個 網大票共鳴

一名女網友近日在Dcard發文直言，「上班會毀了每個愛打扮的精緻女孩」，引發網友熱烈共鳴與討論。她觀察公司新進員工，幾乎都在報到初期維持全妝上班，但約兩週後逐漸轉為淡妝，最後甚至戴口罩或素顏上班，笑稱「工作又毀了一個精緻女孩」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。