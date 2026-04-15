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公司給資遣費就得走人？律師搖頭：多數人第一步就錯了

聯合新聞網／ 綜合報導
律師劉韋廷指出，很多人以為老闆給了資遣費，員工就一定得走人，其實關鍵在於資遣方式「有沒有符合法律」。示意圖／ingimage
律師劉韋廷指出，很多人以為老闆給了資遣費，員工就一定得走人，其實關鍵在於資遣方式「有沒有符合法律」。示意圖／ingimage

「老闆把資遣費都給你了，你就一定要走人嗎？」這個看似直覺的問題，答案其實未必如多數人所想。律師劉韋廷近日透過臉書發文指出，多數人第一步就答錯，關鍵從來不在「有沒有給錢」，而在「有沒有符合法律」。

劉韋廷日前到一所知名大學分享勞基法相關知識時，開場便拋出問題，「如果有一天，公司把資遣費給你了，連預告工資也一起給了，你是不是就應該離開這份工作？」現場學生一度愣住，大多數人直覺認為「錢都給了，應該就是要走了吧」。

不過他強調，正確答案其實是「不一定」。依照台灣現行勞動制度，雇主並不能隨意解雇員工，必須符合勞基法中規定的法定事由，否則即使已支付資遣費，該解雇行為仍可能構成違法。

他進一步說明，「錢，不會讓違法變合法」，資遣費的存在，並不能掩蓋程序或理由上的瑕疵。若解雇本身不符合法律要件，勞工仍可主張自身權益，而非被動接受離職結果。

劉韋廷也點出，許多勞工面對資遣時選擇退讓，並非沒有權利，而是不清楚自己其實受到法律保障，「當你不知道，你就會以為對方說了算，但其實法律早就站在你這邊，只是你還沒發現而已」。

台灣資遣制度的核心在於是否合法與程序是否完備。依據勞動基準法規定，雇主必須具備法定資遣事由，例如歇業、虧損、業務緊縮、不可抗力停工、業務性質變更或勞工確實不能勝任工作，才能啟動資遣程序，並依年資提前10至30日預告；若未預告，須改發預告工資。

同時，依勞工退休金條例，適用新制的勞工每滿一年可領0.5個月平均工資作為資遣費，最高6個月，且須於離職後30日內給付。此外，雇主也需依就業服務法規定，於離職前10日通報主管機關，並提供非自願離職證明，保障勞工申請失業給付的權益；在預告期間內，勞工每周還可享有2天帶薪謀職假。

勞動部指出，若員工出現違規情形，例如重大違反勞動契約、故意損害公司利益或無故曠職等，雇主可依法不經預告直接終止契約，但仍須提出具體證據；而常見的「不能勝任工作」則必須有客觀評估與輔導紀錄，不能僅憑主觀認定。若雇主未符合法定事由或程序，例如濫用資遣理由、未通報或強迫員工簽署自願離職書，都可能構成違法解雇。

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