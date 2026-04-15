上班一周就想走！牙助曝時間緊湊＋感染風險 網嚇傻：別撐了

一名女網友近日在Dcard發文表示，自己向一間牙醫診所報到一個禮拜就陷入是否該離職的掙扎，引發討論。原PO指出，這是第二份牙助工作，而新診所工時長、加班頻繁，甚至連用餐時間都相當緊湊，讓她難以適應。

原PO進一步提到，工作內容涉及器械清洗與收整，因診所內有部分B型肝炎患者，讓她在操作過程中格外緊張，加上醫師節奏快速，工作時需頻繁接觸尖銳器械，擔心有被刺傷與感染風險。

雖然已與家人討論，但家人認為應再撐一段時間，甚至形容她「像公主病、草莓族」，讓她感到委屈。原PO強調並非無法適應工作，而是認為診所節奏與安全疑慮已超出可接受範圍。

貼文曝光後，多數網友勸離職止損，認為工作安全與健康更重要，並留言「不適合就換」、「才一周不用硬撐」、「看到B肝那段我只想說，快逃」、「我會離職，安全最重要」、「才多少錢，不值得這樣拚吧」。

除了原PO案例外，也曾有牙醫相關從業者在Dcard分享職場觀察，指出牙助在診所中扮演關鍵角色，不僅需協助器械、跟診與流程安排，也需具備基本醫療理解能力，部分資深人員甚至能判讀影像與理解治療流程。

網友也提到，診所現場常存在資訊落差與溝通壓力，助理有時會透過「非正式提醒」向患者傳達風險判斷，但未必能直接明說，提醒大家可以留意牙醫診所現場「4種觀察暗示」：

一、助理反應可能透露醫師評估

若醫師在說明療程或報價時，旁邊助理出現嘆氣、搖頭甚至冷笑等反應，可能代表對治療內容或價格合理性存疑，現場人員對該決策並不認同。

二、櫃檯反覆「建議再考慮」需留意

若在諮詢或報價階段，櫃檯人員未積極推進療程，而是多次建議患者回家思考或多比較意見，可能私心希望患者暫緩決定，避免後續爭議。

三、被轉診其他醫師可能有原因

在預約療程時，若櫃檯主動安排轉給其他醫師諮詢，除部分涉及業務分配外，部分情況是基於臨床經驗判斷，避免特定醫師處理導致後續治療困難或爭議。

四、助理態度可能反映團隊信任度

在診所人力充足的情況下，若某位醫師周邊助理較少主動支援，可能與合作默契、工作評價或臨床能力有關，但也可能涉及內部管理或分工因素，需綜合判斷。