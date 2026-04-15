快訊

坤達、陳大天苦勸…閃兵案起訴第四波「9藝人5素人」自首 檢求緩刑

台積電續飆天價！概念股全面暴動 這4檔同步鎖漲停齊創高

桃園平鎮國中師生70人劍湖山用餐爆不適 菜單出爐飯店等候採檢報告

聽新聞
0:00 / 0:00

上班一周就想走！牙助曝時間緊湊＋感染風險 網嚇傻：別撐了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名擔任牙醫助理的網友剛到職新診所一周就陷入是否離職的掙扎。 示意圖／ingimage
一名擔任牙醫助理的網友剛到職新診所一周就陷入是否離職的掙扎。 示意圖／ingimage

一名女網友近日在Dcard發文表示，自己向一間牙醫診所報到一個禮拜就陷入是否該離職的掙扎，引發討論。原PO指出，這是第二份牙助工作，而新診所工時長、加班頻繁，甚至連用餐時間都相當緊湊，讓她難以適應。

原PO進一步提到，工作內容涉及器械清洗與收整，因診所內有部分B型肝炎患者，讓她在操作過程中格外緊張，加上醫師節奏快速，工作時需頻繁接觸尖銳器械，擔心有被刺傷與感染風險。

雖然已與家人討論，但家人認為應再撐一段時間，甚至形容她「像公主病、草莓族」，讓她感到委屈。原PO強調並非無法適應工作，而是認為診所節奏與安全疑慮已超出可接受範圍。

貼文曝光後，多數網友勸離職止損，認為工作安全與健康更重要，並留言「不適合就換」、「才一周不用硬撐」、「看到B肝那段我只想說，快逃」、「我會離職，安全最重要」、「才多少錢，不值得這樣拚吧」。

除了原PO案例外，也曾有牙醫相關從業者在Dcard分享職場觀察，指出牙助在診所中扮演關鍵角色，不僅需協助器械、跟診與流程安排，也需具備基本醫療理解能力，部分資深人員甚至能判讀影像與理解治療流程。

網友也提到，診所現場常存在資訊落差與溝通壓力，助理有時會透過「非正式提醒」向患者傳達風險判斷，但未必能直接明說，提醒大家可以留意牙醫診所現場「4種觀察暗示」：

一、助理反應可能透露醫師評估

若醫師在說明療程或報價時，旁邊助理出現嘆氣、搖頭甚至冷笑等反應，可能代表對治療內容或價格合理性存疑，現場人員對該決策並不認同。

二、櫃檯反覆「建議再考慮」需留意

若在諮詢或報價階段，櫃檯人員未積極推進療程，而是多次建議患者回家思考或多比較意見，可能私心希望患者暫緩決定，避免後續爭議。

三、被轉診其他醫師可能有原因

在預約療程時，若櫃檯主動安排轉給其他醫師諮詢，除部分涉及業務分配外，部分情況是基於臨床經驗判斷，避免特定醫師處理導致後續治療困難或爭議。

四、助理態度可能反映團隊信任度

在診所人力充足的情況下，若某位醫師周邊助理較少主動支援，可能與合作默契、工作評價或臨床能力有關，但也可能涉及內部管理或分工因素，需綜合判斷。

牙醫 職場 轉職

延伸閱讀

引進印度移工掀全民焦慮！律師揭重點：台灣開的條件決定人才或問題

面試虛報薪水…錄取後公司要求「薪資證明」她慌了 網吵翻：誠信問題

馬桶黃垢刷不掉？家事達人噴1物輕鬆解決：1小時後全清光

經前狂吃甜食不怕胖？醫破解3迷思：嘴饞不是貪吃 別被體重騙

相關新聞

上班一周就想走！牙助曝時間緊湊＋感染風險 網嚇傻：別撐了

一名女網友近日在Dcard發文表示，自己向一間牙醫診所報到一個禮拜就陷入是否該離職的掙扎，引發討論。

她面試過3關+測驗身心俱疲…起薪僅36K 網：憑什麼要求這麼多

一名女網友在Threads發文詢問「薪資開多高才能接受三面試」後隨即被轉發至Dcard討論，指出近期求職經驗讓她相當疲憊。她提到，有公司在面試前需先完成英聽、邏輯與人格測驗，光前測就耗時約兩小時，後續還需進行兩輪面談，整體流程相當冗長，讓她直呼「根本像在考試」。

公司給資遣費就得走人？律師搖頭：多數人第一步就錯了

「老闆把資遣費都給你了，你就一定要走人嗎？」這個看似直覺的問題，答案其實未必如多數人所想。律師劉韋廷近日透過臉書發文指出，多數人第一步就答錯，關鍵從來不在「有沒有給錢」，而在「有沒有符合法律」。

全台就業博覽會開跑 500家廠商參與釋1.5萬職缺

因應產業用人需求持續升溫及勞動市場加速轉型，勞動部勞動力發展署5場年度大型「就業博覽會」已啟動，今年超過500家廠商參與，釋出1萬5千多個工作機會，現場即可面試，並一次了解不同產業，幫助參與者更快找到適合工作方向。

10年冷氣安裝職災死亡7成是墜落 勞動部長：恐讓年輕人卻步

隨著天氣逐漸轉熱，冷氣安裝與維修工作也即將進入一年中最繁忙的時節，而根據勞動部統計，近10年冷氣安裝職災逾30件，死亡案例中近7成死於墜落。勞動部去年12月發布「冷氣安裝維修作業安全指引」，整理實際職災案例與現場經驗，提供清楚、可操作的安全施工流程與防護重點。勞動部長洪申翰表示，職災若頻繁發生，恐造成年輕人不願投入職場。

取得永居3類外國人才 今年起可參加就業保險

為延攬國家經濟發展所需專業人才，今年起，受僱在我國從事工作，並取得永久居留身份的外國專業人才、外國特定專業人才、外國高級專業人才三類，可參加就業保險，享有請領育嬰留職津貼、失業給付、職訓生活津貼等相關給付權益。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。