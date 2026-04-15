全台就業博覽會開跑 500家廠商參與釋1.5萬職缺

因應產業用人需求持續升溫及勞動市場加速轉型，勞動部勞動力發展署5場年度大型「就業博覽會」已啟動，今年超過500家廠商參與，釋出1萬5千多個工作機會，現場即可面試，並一次了解不同產業，幫助參與者更快找到適合工作方向。

勞發署自3月中旬起至7月，陸續於新竹、基隆、屏東、台南及台中等地共舉辦5場大型就業博覽會，其中第一場就業博覽會已於3月14日在新竹舉辦，計提供1萬個以上工作機會，也吸引超過1萬名求職者參與。今年度第2場就業博覽會將於4月25日在基隆市立體育館登場，除基隆當地廠商外，雙北企業同步參與，共邀請60家企業參與、1800個工作機會，現場直接面試。

勞發署指出，為讓求職者更了解職場實況，本次特別於基隆地區就業博覽會現場設置2個主題宣導區及1個成果體驗區，包含職涯定位與輔導，透過闖關設計與引導，幫助釐清人格特質與職涯方向；友善職場與實作體驗部分，針對中高齡提供職務再設計解說與多元職場體驗；具體化輔導成效部分，整合職訓、多元培力及微型創業共18個單位。

勞發署指出，除了4月25日基隆場，後續5月至7月間，勞動力發展署將於屏東、台南及台中等地舉辦3場就業博覽會，預計提供4000個以上的工作機會，如果你正在找工作、考慮轉職，或者想多看看不同產業機會，這是一個可以一次比較與直接面試的好機會。

除了5場年度大型就業博覽會，勞發署自從3月起也在全台陸續舉辦95場校園徵才活動，提供超過17萬6000個以上的職缺，已吸引大批青年參與，成功媒合人數持續增加，光是4月至5月間就會舉辦52場次，至少6萬5000個職缺。