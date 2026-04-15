10年冷氣安裝職災死亡7成是墜落 勞動部長：恐讓年輕人卻步

隨著天氣逐漸轉熱，冷氣安裝與維修工作也即將進入一年中最繁忙的時節，而根據勞動部統計，近10年冷氣安裝職災逾30件，死亡案例中近7成死於墜落。勞動部去年12月發布「冷氣安裝維修作業安全指引」，整理實際職災案例與現場經驗，提供清楚、可操作的安全施工流程與防護重點。勞動部長洪申翰表示，職災若頻繁發生，恐造成年輕人不願投入職場。

職業安全衛生署昨攜手中華民國電器商業同業公會全國聯合會、新北市電器商業同業公會，在「日立冷氣研習中心」舉辦「冷氣安裝維修作業安全教育訓練暨觀摩示範」活動，透過實地教學與經驗交流，協助第一線作業人員把安全真正做到位。勞動部洪申翰部長也親自到場。

洪申翰表示，冷氣安裝與維修工作常涉及高處作業、外牆施工及用電風險，只要一個環節沒有做好，就可能發生難以挽回的意外，職災若頻繁發生，恐造成年輕人不願投入職場。且冷氣安裝與維修多為臨時、短期的工作型態，承作單位以微型企業或自營作業者居多，因此勞動部發布「冷氣安裝維修作業安全指引」，明確要求業者和雇主必須提供的安全條件和設備，也提供風險辨識表、各類施工、安裝、拆除標準作業程序、工具與環境檢點表協助第一線工作者在作業前，就能進行風險辨識與安全管理。

職安署呼籲，空調安裝與維修業者應確實依照「冷氣安裝維修作業安全指引」辦理，雇主也務必提供足夠且合適的防護設備，不應讓風險落在勞工身上。未來，職安署將持續透過輔導與檢查並行，結合各地公會資源辦理宣導與教育訓練，一步一步把職場安全防線扎得更穩，讓每一位從業人員都能安全工作。