快訊

起飛前5小時取消！墨爾本-台北「機門遭空橋碰撞」 華航急安排替代航班

「要做未來媒體的定錨者」TVBS總經理內部信曝光 強調無出售規劃

日職／再解鎖1項初體驗 林安可打14場首度雙安

聽新聞
0:00 / 0:00

取得永居3類外國人才 今年起可參加就業保險

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
今年起，受僱在我國從事工作，並取得永久居留身份的外國專業人才、外國特定專業人才、外國高級專業人才三類，可參加就業保險。示意圖。記者曾學仁／攝影
今年起，受僱在我國從事工作，並取得永久居留身份的外國專業人才、外國特定專業人才、外國高級專業人才三類，可參加就業保險。示意圖。記者曾學仁／攝影

為延攬國家經濟發展所需專業人才，今年起，受僱在我國從事工作，並取得永久居留身份的外國專業人才、外國特定專業人才、外國高級專業人才三類，可參加就業保險，享有請領育嬰留職津貼、失業給付、職訓生活津貼等相關給付權益。

勞動部表示，去年配合國家發展委員會攬才留才政策，在「外國專業人才延攬及僱用法」增訂第25條規定，讓外國專業人才、外國特定專業人才及外國高級專業人才受僱在我國從事工作，並經內政部許可永久居留者可適用「就業保險法」。

勞動部提醒，新制今年上路，提醒事業單位應於該三類外國人才到職，或取得永久居留身分時，為其申報參加就業保險。事業單位辦理加保作業時，應於加保表上註明「永居外專」文字，並檢據該名員工永久居留證影本、為攬才專法第25條專業人才的工作證明或聲明書等文件，以利勞工保險局審核納保。

勞動部進一步說明，就保主要立法目的是提升勞工就業技能、促進就業，並保障勞工非自願失業、育嬰留職停薪無工作收入一定期間的基本生活，就保給付包含「失業給付」、「提早就業獎助津貼」、「職業訓練生活津貼」、「育嬰留職停薪津貼」及「失業被保險人及隨同被保險人辦理加保之眷屬全民健康保險保險費補助」5種，外國專業人才等3類人員依規定參加就保後，可於符合各項保險給付請領條件時，申請相關保險給付。但若永久居留許可身份經內政部撤銷或廢止者，就會喪失領受就保給付的權利。

失業給付 勞動部 內政部

延伸閱讀

回應301調查 政院通過就服法草案接軌國際勞權標準

外傭申請鬆綁恐衝擊從業人員 就安基金祭5.7億補助

移工仲介評鑑擬納公平招募　洪申翰：最快116年上路

鼓勵更多中高齡重返職場 勞動部放寬獎勵門檻

相關新聞

取得永居3類外國人才 今年起可參加就業保險

為延攬國家經濟發展所需專業人才，今年起，受僱在我國從事工作，並取得永久居留身份的外國專業人才、外國特定專業人才、外國高級專業人才三類，可參加就業保險，享有請領育嬰留職津貼、失業給付、職訓生活津貼等相關給付權益。

工作毀了精緻女孩！她見新人「全妝變素顏」嘆又一個 網大票共鳴

一名女網友近日在Dcard發文直言，「上班會毀了每個愛打扮的精緻女孩」，引發網友熱烈共鳴與討論。她觀察公司新進員工，幾乎都在報到初期維持全妝上班，但約兩週後逐漸轉為淡妝，最後甚至戴口罩或素顏上班，笑稱「工作又毀了一個精緻女孩」。

16歲少年休學創業 靠「這招」+AI剪輯 月接百案營收上看50萬

創業不分年齡。年僅16歲的少年郎朱先生已經創業一年，他因為從小熱愛電玩透過網路分享遊戲分享過程，踏入影音世界，靠著上網自學Premiere Pro剪輯技術，後來乾脆休學創業，進一步成立剪輯工作室，如今團隊已有5名成員，已達月接百案佳績，營收上看50萬。朱先生打算9月正式辦理公司登記，想用他的故事證明，在AI時代如何結合興趣、技能、科技工具與商模思維，正重新定義職涯成功。

準時下班被唸爆！00後列「10大職場白眼行為」 惹怒一票社畜：這叫正常上班

近日一則關於「在職場不違法但會被白眼的行為」在網路上掀起討論，一名網友在Dcard發文，從00後角度分享看法，直言自己與同齡朋友看完後「都滿想哭的」，認為許多被批評的行為，其實只是基本的工作與生活界線，「我們沒有什麼偉大的整頓（職場）行為」。

10年家庭主婦想投身科技業！她規劃攻讀光電博士 網道出殘酷現實

一名10年家庭主婦計劃重返職場，考慮攻讀光電博士，但面對即將50歲的年齡，網友們對此表示質疑，認為碩士學位即可就業。此外，政府推動的婦女再就業計畫也提供多項支援措施，協助她順利回到職場。

水電學徒撐4個月想逃！工地師傅狂吸二手菸 他崩潰：肺先壞掉

一名網友近日分享在工地擔任水電學徒的親身經歷，表明本身不抽菸不喝酒也不吃檳榔，但是裡面的師傅幾乎都是老菸槍，導致他被迫要不停吸著二手菸，才做4個多月就萌生離職念頭，引發網路熱議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。