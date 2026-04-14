16歲少年休學創業 靠「這招」+AI剪輯 月接百案營收上看50萬

創業不分年齡。年僅16歲的少年郎朱先生已經創業一年，他因為從小熱愛電玩透過網路分享遊戲分享過程，踏入影音世界，靠著上網自學Premiere Pro剪輯技術，後來乾脆休學創業，進一步成立剪輯工作室，如今團隊已有5名成員，已達月接百案佳績，營收上看50萬。朱先生打算9月正式辦理公司登記，想用他的故事證明，在AI時代如何結合興趣、技能、科技工具與商模思維，正重新定義職涯成功。

朱先生年僅16歲、一直很熱愛電玩，13歲起擔任遊戲實況主，透過網路分享遊戲過程，並與觀眾互動。為了提升個人頻道的視覺質感，他上網自學Premiere Pro剪輯技術。目前YouTube頻道已累積8千多名訂閱者，影片共有48萬的觀看次數。14歲時，朱先生為了釐清剪輯產業的商業邏輯，毅然應徵剪輯助理，在兩年的職場磨練中，領著月薪2萬元，卻也因此摸透了從接案、溝通到成品交付的標準作業流程，為日後創業埋下種子。15歲時，創立剪輯工作室，面對家人的不解與反對，他靠著「陌生開發」與「免費試剪」的策略，至今已達月接百案的佳績。

面對長片素材，他更展現「Z世代」的特質，熟練運用AI工具進行摘要篩選，大幅提升後製效率。目前，他的團隊已有5名成員，且平均年齡落在22至24歲。身份轉變後，朱先生最大的考驗不再是技術，而是管理。他坦言，需處理招募、算薪水及品質管控等瑣事。最讓他心煩的是，當員工產出不如預期時，必須在交期壓力下親自收爛攤子。目前工作室月營收約40至50萬，淨利落在20至30萬，計畫今年9月正式辦理公司登記。

另一位周先生29歲，則是屬於偏愛非典工作的Z世代，身兼兩份工拚還房貸 周周滿檔。周先生目前擔任資安維護工程師，月薪約4萬出頭，本身已婚也買了房子，為了償還房貸，他利用周末假日打工兼差，包括市調員、展場活動、飲料促銷、遊戲關主、職棒工作人員等，態度勤奮錢來就賺，平均每個月可進帳近1萬元收入。除了房貸以外，加上保險費、孝親費以及生活基本開銷，只靠一份正職工作難以維持家計，因此四年前就開始從事兼差。

周先生表示，他觀察到非典型工作有愈來愈多的趨勢，打工的時候身邊很多00世代（西元2000年以後出生）的工作夥伴，他們皆普遍抱持「打工時間彈性，不想做就休息，也不用經營人際關係，活動結束就結束，更不必刻意表現出努力，佯裝等主管下班才能下班的心態」，所以偏愛短期的工作型態。

周先生認為，現在各行各業都很缺人手，短期以及計時計次的工作機會很多，若是不挑工作的話，幾乎每周都可以排打工，加上自己的值班認真，工作態度良好，業主都看在眼裡，所以活動都是長期合作，希望盡快衝高收入還清房貸。