工作毀了精緻女孩！她見新人「全妝變素顏」嘆又一個 網大票共鳴

一名女網友近日在Dcard發文直言，「上班會毀了每個愛打扮的精緻女孩」，引發網友熱烈共鳴與討論。她觀察公司新進員工，幾乎都在報到初期維持全妝上班，但約兩週後逐漸轉為淡妝，最後甚至戴口罩或素顏上班，笑稱「工作又毀了一個精緻女孩」。

原PO也分享自身經驗，過去曾為了打扮提早一小時起床，堅持約一個月後便放棄，如今改為「睡到最後一刻」，甚至自嘲「穿睡衣進公司」，認為多花時間打扮反而壓縮睡眠得不償失。她也好奇詢問其他網友，進入職場後多久開始放棄每天精心打扮。

貼文曝光後引發兩派看法，不少網友認同原PO觀察，指出工作多半面對電腦、與人互動有限，「只有面試、尾牙或春酒才會全妝」，平時頂多簡單上底妝或乾脆素顏，「寧願多睡幾分鐘」。也有人笑稱，尾牙全妝被同事認不出來，還說來了新同事。

不過，也有另一派網友持不同看法，認為打扮是一種自我要求與生活樂趣，「每天堅持全妝，我覺得那是我紓壓的方式之一，看自己漂漂亮亮心情也會好」，甚至有人長年維持完整妝容上班。

另有從事家暴案件的社工網友分享，「如果跟電話聯繫時難搞的男性加害人見面談，我都會畫好全妝，漂漂亮亮的還是會讓人罵不下去，但只有這種必要時刻才會畫，其他時間也是素到爆」。

長時間待在辦公室與同事近距離相處，除了打扮議題外，日常環境帶來的細節也時常成為討論焦點。就有網友曾分享「最受不了的辦公室噪音排行榜」，包括咀嚼聲、塑膠袋摩擦聲、清喉嚨聲等，都讓人直呼崩潰，引發廣泛共鳴。也有人補充，像是打嗝、剔牙，或不斷自言自語、碎念嘆氣等行為同樣令人困擾，其中又以「剪指甲」最讓多數人難以接受。