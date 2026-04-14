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準時下班被唸爆！00後列「10大職場白眼行為」 惹怒一票社畜：這叫正常上班

聯合新聞網／ 綜合報導
近日一則關於「在職場不違法但會被白眼的行為」在網路上掀起討論，不少網友看了表示，這些行為並非00後專屬，而是上班族的基本權益。圖／AI生成
近日一則關於「在職場不違法但會被白眼的行為」在網路上掀起討論，不少網友看了表示，這些行為並非00後專屬，而是上班族的基本權益。圖／AI生成

近日一則關於「在職場不違法但會被白眼的行為」在網路上掀起討論，一名網友在Dcard發文，從00後角度分享看法，直言自己與同齡朋友看完後「都滿想哭的」，認為許多被批評的行為，其實只是基本的工作與生活界線，「我們沒有什麼偉大的整頓（職場）行為」。

原PO指出，網路流傳的「10大被白眼行為」，包含準時下班、午休真的去睡覺、開會沒有發表意見、只做份內工作、請病假真的在休息、不回下班後訊息、遇到情緒勒索不配合、不加入同事私下聚會、上班打扮太精緻，以及有能力卻不搶出風頭。她坦言，這些在她看來都屬合理範圍，卻常在職場中被放大檢視，甚至遭主管或同事貼上負面標籤，「有時候比方說準時下班，隔天會議還會被唸之類的，就覺得超困惑的，明明一堆人下班沒事根本沒幹嘛，還在報加班啊」。

貼文曝光後引發不同世代網友熱烈討論。有不少人認為，這些行為並非00後專屬，「這不用00後，90後就已經會了」、「我90後一樣都在做啊，列出這清單的是慣老闆吧」、「我們部門大部分是80、90後，應該佔了9成，部門人數約35人，但我以為正常人這10點不是基本的嗎」、「我80年代啦，只能說你自己遇到爛老闆，這些清單我只會覺得誰管你啊，不用把自己想得太重要」。

也有人直言問題出在職場文化本身，「拜託各位弟弟妹妹換間正常的公司好嗎？10點裡面我大部分都做過，根本不會被白眼，這都是很正常的行為，也不是什麼整頓職場」、「遇到這些的拜託換個工作好嗎？我上班都這樣，老闆也都這樣」、「蛤一般人午休都不睡覺的嗎？我不睡覺的話我下午很難做事耶」、「午休睡覺原來不行嗎？我們公司還會熄燈誒」、「說真的沒有很過分的吧！白眼的自己不敢所以看不了別人做嗎？管好自己吧」。

另外，也有網友分享自身經驗表示，部分公司仍存在加班文化與隱性壓力，「我和老公平常被迫加班一小時，結果春酒董事長看到我們說『欸，你們是常常準時下班那對夫妻嗎』（同事通常加班2-3小時或是更久）」、「如果一間公司要年資是00後的員工扛，要嘛就是小到不行的公司，要嘛就是真的快不行了，就一個普通螺絲釘而已，要扛什麼公司」、「你講的這10點，我認為基本上是等升任主管之後才需要開始做的，身為一般的職員，公司也沒有給什麼福利，為什麼還要看人臉色辦事啊」。

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