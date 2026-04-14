10年家庭主婦想投身科技業！她規劃攻讀光電博士 網道出殘酷現實

離開職場多年後想重返，還能走回原本的專業嗎？一名女網友透露，自己當了10年家庭主婦，近期想重回職場，考慮透過進修提升競爭力，但屆時年紀可能已接近50歲，讓她不禁懷疑這條路是否可行？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在PTT以「50歲當工程師？」為題，指出自己是物理系畢業，當了家庭主婦10年後，想重新返回職場，規劃攻讀光電博士再進入科技業。不過她也坦言，若順利完成學業，年齡可能已達50歲，相當好奇是否還有可能受聘當工程師？

貼文一出後，不少網友都表示「碩士就夠用了幹嘛博士」、「有碩士要當工程師直接去就好，幹嘛讀博士？」、「工程師哪需要碩士，只要科大或是大學畢即可」、「沒要走學術，直接碩士就夠了」、「要當工程師碩士就夠了」。

此外，還有部分網友回應「現實世界是碩士30歲、博士35歲，除非妳有其他優勢，不然超過就沒戲」、「基本不可能，妳的年齡都可能比經理大，又沒從業經驗，HR一定直接濾掉了」、「肝已經不新鮮不年輕了，人家不要的」、「50歲？體能都是問題」、「聘用妳來等退休的？」、「腦力、體力會退化，力不從心吧」。

不過，也有網友為原PO打氣，指出「讀博士做研究也很好啊，很多人是在讀書時找到自己真正想做的事情」、「不在意錢或是沒經濟壓力的話，做自己喜歡的興趣就好」、「不缺錢只是追求自我實現，那就走學術路線，念博士才比較有意義」、「我們同學有這個年紀博士，但他看起來是退休圓夢的」。

本站曾報導，為協助離開職場180日以上的婦女順利重返職場，勞動部推動「婦女再就業計畫」提供自主訓練獎勵、再就業獎勵及職場支持輔導獎勵等措施，鼓勵婦女精進技能、順利回到職場，同時提升雇主提供彈性工時職缺的意願。

勞動部說明，「婦女再就業計畫」包含「自主訓練獎勵」鼓勵婦女精進職業技能，最高獎勵3萬元；「再就業獎勵」鼓勵婦女重返職場並穩定就業，可獎勵1.5萬到6萬元；「職場支持輔導獎勵」，鼓勵雇主提供有照顧家庭需求的婦女，可由原定工時調整其工時型態，以降低就業障礙，協助婦女取得工作與生活平衡，最高獎勵6萬元。