快訊

白沙屯媽祖鑾轎輕觸病童 小手貼著轎5分鐘融化香燈腳的心

美軍啟動封鎖伊朗港口 五QA看懂怎麼封鎖、能逼伊朗就範嗎？

黃國昌指多次要金錢補償 李貞秀嗆一派胡言：快公布音檔

聽新聞
0:00 / 0:00

水電學徒撐4個月想逃！工地師傅狂吸二手菸 他崩潰：肺先壞掉

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為工地現場示意圖，非新聞當事人。 聯合報系資料照片
圖為工地現場示意圖，非新聞當事人。 聯合報系資料照片

一名網友近日分享在工地擔任水電學徒的親身經歷，表明本身不抽菸不喝酒也不吃檳榔，但是裡面的師傅幾乎都是老菸槍，導致他被迫要不停吸著二手菸，才做4個多月就萌生離職念頭，引發網路熱議。

該名網友在社群平台Threads發文表示，自己不菸、不酒也不吃檳榔，進入工地後才發現，多數師傅幾乎菸不離手，「菸是一根一根的一直點」，甚至「嘴巴叼著一根菸邊做邊抽」，讓他長時間暴露在二手菸環境中，直呼若再不主動提離職，「我的肺可能會先廢掉」。

貼文曝光後迅速引發討論，不少網友深感共鳴表示，「這種陋習也敢稱為文化，因為抽菸引起工作場所火災已經有多少起了，還在那邊壓力大要紓壓，抽完菸到處丟」、「吸粉塵是因為要賺錢，吸你二手菸你要給錢嗎」、「你是對的，不用因為什麼陋習配合他們」、「工地陋習，我以前也是這樣待過來的，直到現在自己出來做，都要求不菸不酒不檳榔的再來」、「我是休息時要抽隨便你，我可以閃，但邊做邊抽我真的不行，怎麼閃」、「粉塵又沒味道，戴口罩也還好，菸本來就臭了，二手菸也很毒」、「難怪台灣會說工地是底層年輕人都不想幹」、「每當有人問為什麼年輕人不做工地，就貼這篇給他看」。

不過，也有過來人分享經驗指出，其實仍有環境較佳的工班可選擇，「我做木工，半年內換了不下10個公司跟老闆，終於找到不酒、抽菸會到無人地方抽，福利又好的老闆，機會真的求不得」、「那是底層水電工程，你耐心多找一下，會開始出現不菸酒檳榔才能加入的工程團隊，這一批團隊很多是當年德國人來台灣蓋高鐵時要求出來的」、「建議你轉裝潢場和翻修場，這些案場比較多不抽煙不喝酒不檳榔的，但不多，建議你多換師傅跟老闆去看看」、「我男友做的玻璃安裝公司，老闆、師傅、同事上下全都不煙不酒不檳榔」。

此外，部分網友也提到，除了工地之外，像夜店等行業同樣存在長期暴露於菸害的問題，指出二手菸對健康的影響不容忽視，「我五年前戒菸了，是一根都不抽的那種，然後大約一年前有一次去看中醫，中醫把脈後問我是不是有抽煙，我說戒菸很久了都沒有抽，她說那工作環境是不是很多人抽煙，我說『呃…對』，她說那基本上跟自己抽一樣，當下覺得超氣那我戒了個寂寞」、「夜店做了9年，吸了每天一堆客人的二手菸，回家一定要把沾滿煙味的衣服、物件丟去陽台或洗衣機裡，頭髮一定要洗掉那個味道」、「其實不只工班，做業務也是一堆同事都有抽，政府不禁煙，各行各業只要有跑室外的都躲不掉」。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

相關新聞

水電學徒撐4個月想逃！工地師傅狂吸二手菸 他崩潰：肺先壞掉

一名網友近日分享在工地擔任水電學徒的親身經歷，表明本身不抽菸不喝酒也不吃檳榔，但是裡面的師傅幾乎都是老菸槍，導致他被迫要不停吸著二手菸，才做4個多月就萌生離職念頭，引發網路熱議。

生日假成引爆點！不滿台鐵企工決策失衡 分會連署要求全面檢討

台鐵企業工會去年宣布，今年1月起實施生日假制度，卻因程序尚未完備遲未上路。企工分會不滿總會在決策授權、會務運作及溝通機制出現失衡，連帶發生主管加給、生日假、薪資調整等爭議，據了解，已有9個分會於本月送出連署書，要求總會盡快舉辦臨時會員代表大會進行檢討。

面試虛報薪水…錄取後公司要求「薪資證明」她慌了 網吵翻：誠信問題

一名女網友近日在Dcard發文，透露自己面試時「虛報薪水3000元」，卻在錄取後被公司要求提供薪資證明，讓她陷入兩難。原PO表示，自己前一份正職薪資為3萬多元，面試時稍微往上調整，沒想到拿到offer後，公司要求報到時需繳交薪資證明、前公司離職證明正本，甚至可能需要扣繳憑單，讓她相當困擾。

菜鳥「1句話」結束會議全場傻眼 網兩派吵翻：很沒禮貌

一名女網友在Dcard分享朋友公司經歷，指出一名2002年出生的新人，在會議中一句話讓全場氣氛瞬間凝結。原PO表示，該名新人在一場長達一小時的會議中，於主管發言途中突然舉手詢問「請問這個會議的結論是什麼？沒有結論的話我可以先回去工作嗎？」。

月薪33K工作輕鬆、準時上下班！她卻焦慮想離職 過來人曝實用建議

一名月薪33K的女網友因工作輕鬆且準時上下班而感到焦慮，思考是否需跳出舒適圈。網友對於未來發展和競爭力表示擔心，意見分歧，部分建議繼續待在現職，但也有建議嘗試副業或斜槓發展。

開黃腔、羞辱身材…言語騷擾案件上升 統計揭近6成發生在公共場所

「性騷擾防治法」2023年修正，延長申訴時效、簡化申訴流程，並增加權勢性騷類型，修法至今屆滿2年，統計修法前後申訴案件成長45%，114年共3556件申訴案，近6成發生於大眾運輸與公共場所。衛福部政務次長呂建德說，公共場所淪為性騷熱點，衛福部與場所主人合作，盼達成性騷零容忍目標。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。