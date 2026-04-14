水電學徒撐4個月想逃！工地師傅狂吸二手菸 他崩潰：肺先壞掉

一名網友近日分享在工地擔任水電學徒的親身經歷，表明本身不抽菸不喝酒也不吃檳榔，但是裡面的師傅幾乎都是老菸槍，導致他被迫要不停吸著二手菸，才做4個多月就萌生離職念頭，引發網路熱議。

該名網友在社群平台Threads發文表示，自己不菸、不酒也不吃檳榔，進入工地後才發現，多數師傅幾乎菸不離手，「菸是一根一根的一直點」，甚至「嘴巴叼著一根菸邊做邊抽」，讓他長時間暴露在二手菸環境中，直呼若再不主動提離職，「我的肺可能會先廢掉」。

貼文曝光後迅速引發討論，不少網友深感共鳴表示，「這種陋習也敢稱為文化，因為抽菸引起工作場所火災已經有多少起了，還在那邊壓力大要紓壓，抽完菸到處丟」、「吸粉塵是因為要賺錢，吸你二手菸你要給錢嗎」、「你是對的，不用因為什麼陋習配合他們」、「工地陋習，我以前也是這樣待過來的，直到現在自己出來做，都要求不菸不酒不檳榔的再來」、「我是休息時要抽隨便你，我可以閃，但邊做邊抽我真的不行，怎麼閃」、「粉塵又沒味道，戴口罩也還好，菸本來就臭了，二手菸也很毒」、「難怪台灣會說工地是底層年輕人都不想幹」、「每當有人問為什麼年輕人不做工地，就貼這篇給他看」。

不過，也有過來人分享經驗指出，其實仍有環境較佳的工班可選擇，「我做木工，半年內換了不下10個公司跟老闆，終於找到不酒、抽菸會到無人地方抽，福利又好的老闆，機會真的求不得」、「那是底層水電工程，你耐心多找一下，會開始出現不菸酒檳榔才能加入的工程團隊，這一批團隊很多是當年德國人來台灣蓋高鐵時要求出來的」、「建議你轉裝潢場和翻修場，這些案場比較多不抽煙不喝酒不檳榔的，但不多，建議你多換師傅跟老闆去看看」、「我男友做的玻璃安裝公司，老闆、師傅、同事上下全都不煙不酒不檳榔」。

此外，部分網友也提到，除了工地之外，像夜店等行業同樣存在長期暴露於菸害的問題，指出二手菸對健康的影響不容忽視，「我五年前戒菸了，是一根都不抽的那種，然後大約一年前有一次去看中醫，中醫把脈後問我是不是有抽煙，我說戒菸很久了都沒有抽，她說那工作環境是不是很多人抽煙，我說『呃…對』，她說那基本上跟自己抽一樣，當下覺得超氣那我戒了個寂寞」、「夜店做了9年，吸了每天一堆客人的二手菸，回家一定要把沾滿煙味的衣服、物件丟去陽台或洗衣機裡，頭髮一定要洗掉那個味道」、「其實不只工班，做業務也是一堆同事都有抽，政府不禁煙，各行各業只要有跑室外的都躲不掉」。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

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