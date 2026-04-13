生日假成引爆點！不滿台鐵企工決策失衡 分會連署要求全面檢討

台鐵企業工會去年宣布，今年1月起實施生日假制度，卻因程序尚未完備遲未上路。企工分會不滿總會在決策授權、會務運作及溝通機制出現失衡，連帶發生主管加給、生日假、薪資調整等爭議，據了解，已有9個分會於本月送出連署書，要求總會盡快舉辦臨時會員代表大會進行檢討。

台鐵企業工會去年宣布勞資達共識，今年起將實施生日假制度，員工可於生日當天或生日當月起半年內使用，卻因「行政程序未完備且影響層面甚鉅，爰暫緩實施」，企工事後表示，已在積極處理程序問題，但迄今生日假政策仍未有下文。

企工分會今發出內部公告，自台鐵公司化以來，全體員工始終堅守崗位、全力付出，共同撐起台鐵運作與成果，但近期主管加給、生日假、薪資調整、組織調整，以及轉調與從業人員權益失衡等重大議題，屢遭資方拖延推託，遲未提出具體改善作為，已嚴重挫傷員工士氣，也動搖基層對制度的信任。

令人憂心的是，會員普遍認為，當前問題不只是個別政策受阻，更反映出工會在決策授權、會務運作及溝通機制上，也出現失衡與落差，致使疑慮擴大、信任流失。為重建會員信任、重振工會戰力，已有9個分會共同召開臨時理事會，並通過連署請求總會召開臨時會員代表大會。

公告指出，連署的9個分會提出3項核心議題，包含重大權益議題之決策與授權機制、理監事會與會務團隊之責任分工與運作效能、提出具體改善與組織優化方案，盼能全面檢討及決議，並建請台鐵企業工會（總會）盡快召開臨時會員代表大會。

台鐵企業工會總計有15個分會，據了解，包含嘉義分會、屏東分會、花蓮分會等9工會，已在本月初通過、送出連署，並要求總會召開臨時會員代表大會，而壓垮分會最後一根稻草、決定發起連署的引爆點就是生日假遲未上路。

據悉，4月20日企業工會將召開常務理事會，屆時將在會中討論上述訴求；對此，台鐵企業工會秘書吳長智僅說，不清楚連署一事，但4月21日將召開台鐵董事會，屆時將討論生日假。吳長智表示，針對生日假有很多討論方向，除了給予假期，也有人提出給予獎金或禮券，屆時都會討論。