面試虛報薪水…錄取後公司要求「薪資證明」她慌了 網吵翻：誠信問題

一名女網友近日在Dcard發文，透露自己面試時「虛報薪水3000元」，卻在錄取後被公司要求提供薪資證明，讓她陷入兩難。原PO表示，自己前一份正職薪資為3萬多元，面試時稍微往上調整，沒想到拿到offer後，公司要求報到時需繳交薪資證明、前公司離職證明正本，甚至可能需要扣繳憑單，讓她相當困擾。

貼文曝光後引發熱議，不少網友質疑公司要求的合理性，「憑什麼要提供薪資證明」、「薪資屬於個人或公司機密」，認為企業此舉過於干涉隱私，甚至有人直言「聽起來這間公司會很爛」。也有人分享應對方式，例如以「公司有保密條款」為由拒絕提供，或建議改以勞保投保紀錄替代。

不過也有另一派網友持不同看法，認為問題核心在於誠信。「被抓到可能直接取消錄取」、「這樣誠信會被打折」，提醒原PO需自行承擔風險。有人指出，企業要求薪資證明，往往是為了確認求職者是否如實填寫資料，尤其在人資審核流程中並不罕見。此外，也曾有人分享「虛報薪資很正常」。

事實上，關於「薪水是否該老實報」的討論並非首次出現。過去同樣有Dcard網友表示，曾被提醒「千萬不要講真的薪水」，甚至指出公司根本「查不到」，也因此原PO考慮將原本3萬9200元的薪資「進位」成4萬元，以利談到更高待遇，但也不確定這樣做是否已成為常態。

當時留言同樣兩極，有人提醒「有些公司會要求薪資單或存摺影本」、「說謊被抓會很慘」，也有人指出部分公司可透過勞保投保紀錄或工作時間比對資料，間接驗證資訊真實性。