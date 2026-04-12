菜鳥「1句話」結束會議全場傻眼 網兩派吵翻：很沒禮貌

一名女網友在Dcard分享朋友公司經歷，指出一名2002年出生的新人，在會議中吐露一句話讓全場氣氛瞬間凝結。原PO表示，該名新人在一場長達一小時的會議中，當主管正在發言時突然舉手詢問：「請問這個會議的結論是什麼？沒有結論的話我可以先回去工作嗎？」突如其來的提問讓現場眾人面面相覷。

原PO回憶，主管一度語塞，最終只能迅速整理重點並提前結束會議，她直呼這是自己聽過「最勇的00後整頓職場」案例。貼文曝光後，引發兩派看法，有網友認為這樣的行為其實只是「有邏輯」、「重視效率」，不應被過度解讀為整頓職場，但也有人直言「感覺有點矯枉過正，變成沒禮貌」、「我覺得整頓職場這詞有點被濫用」、「有能力的才叫整頓職場」。

還有不少網友分享經驗，「00後菜鳥直接在群組回覆，如果業績達標，公司的誠意只有下午茶，那也不會有人多努力想達標，不如折現」、「以前學長在某醫院上班，要有10分鐘的讀書會晨會分享，學長在所有醫師以及專師前導讀勞基法」；還有人分享曾號召同事爭取颱風假，甚至直接向勞工局檢舉未給加班費等。

事實上，「00後整頓職場」早已不是新話題。曾有一名職場前輩在Threads分享所謂「職場鬼故事」，列舉多項對年輕同事的不滿，包括不參加應酬、準時下班、不帶伴手禮、對婚喪喜慶不隨禮等，質疑這些行為反映職場態度轉變。

不過該貼文卻引來大量反彈，不少自稱00後的網友認為，這些被批評的行為其實是對不合理職場文化的反思，像是「下班本來就是私人時間」、「伴手禮不該變成人情壓力」。也有前輩力挺年輕世代，直言問題不在年齡，而是過去習以為常的潛規則本就值得被檢討。