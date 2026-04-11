影／僑生就業博覽會助企業媒合 卓榮泰：吸引國際青年留台

行政院長卓榮泰上午赴台北車站出席2026年僑生就業博覽會，該活動由僑務委員會主辦，配合國家延攬及留用國際人才政策，協助僑生留台發展。包括僑委會委員長徐佳青、政務委員暨國家發展委員會主委葉俊顯及行政院發言人李慧芝等人陪同出席，展現政府對國際人才培育與留才政策的重視。

本次博覽會匯集80家企業，涵蓋半導體高科技、智慧製造、連鎖餐飲及觀光旅宿等多元產業，包括華邦電子、日月光投控、台北101及台北君悅酒店等，提供超過千個職缺。現場除面對面媒合外，也安排履歷健診與面試技巧指導，協助僑生提升求職能力。

徐佳青表示，僑委會與國發會長期合作推動僑生政策，已由「培育人才」進一步邁向「留用人才」，並從「培育生源」、「擴大招生」、「在學輔導」及「就業輔導」四大面向系統推動。她指出，政府同時放寬相關規定，並建置「僑生i就業」等輔導機制，打造完整就業支持系統，協助僑生順利銜接台灣職場。

卓榮泰致詞表示，在僑委會、國發會及相關部會合作下，台灣正提升對國際青年的吸引力，讓更多優秀人才來台就讀、就學與就業，並以其專業能力挹注台灣在研發、生產與製造上的發展動能。他並表示，從現場超過80家企業設攤可見產業對僑外生人力的高度需求，期盼未來在飯店、餐飲及各服務場域，都能見到來自各國青年安心就業，成為台灣社會的一份子。

行政院長卓榮泰（左三）上午前往台北車站出席由僑委會舉辦的「2026年僑生就業博覽會」，僑務委員會委員長徐佳青（右三）、政務委員暨國家發展委員會主任委員葉俊顯（左二）、行政院發言人李慧芝（左一）陪同與會，一同參與啟動儀式。記者黃義書／攝影