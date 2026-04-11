同事想「安靜離職」？她嘆入職熱情現轉冷+偷滑求職網 網點1問題：沒禮貌

一名女網友近日在Dcard發文分享職場觀察，表示公司一名同事剛到職時充滿熱情、工作能力也相當不錯，但近期狀態明顯改變，疑似進入「安靜離職」狀態，引發網友熱議。

原PO指出，該名同事剛進公司時積極投入工作，但最近幾個月觀察下來，發現對方「人到心不到」，雖然工作仍有完成，但態度明顯轉為只做到基本要求、剛好達標即可，與先前表現判若兩人。她甚至提到，曾在午休時間注意到對方滑求職網站，讓她對其工作狀態產生疑問。

原PO表示，起初此事與自己無直接關聯，但近期兩人被分配至同一個專案，在合作過程中雖然對方該完成的工作都有做到，卻仍讓她感覺狀態「不太對勁」，因此好奇詢問網友，若遇到類似情況該如何應對。

貼文曝光後，引發不少網友留言討論，有人認為只要工作有完成就無可厚非，直言「他有做就好，又不是擺爛，作為同事少管閒事」、「安靜離職本來就是個人選擇」、「跟你沒關係吧，管好你自己」；也有人質疑原PO的觀察方式，認為「偷看不熟的人手機在幹嘛很沒禮貌」。

如果想要有效留住員工，曾有網友分享職場上帶新人的指南，強調「不嘲笑、不責怪」非常重要，並且可以展現適度外向，讓對方產生歸屬感，就不會那麼輕易離職了。網友們也認同講話不要冷嘲熱諷、高高在上是重要關鍵。