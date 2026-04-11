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月薪33K工作輕鬆、準時上下班！她卻焦慮想離職 過來人曝實用建議

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，自己目前從事行政職，每天準時下班、生活規律，還能固定運動，過得相當愜意，但隨著即將滿26歲，她開始思考未來發展，好奇是否該繼續待在舒適圈？示意圖／AI生成
一名女網友分享，自己目前從事行政職，每天準時下班、生活規律，還能固定運動，過得相當愜意，但隨著即將滿26歲，她開始思考未來發展，好奇是否該繼續待在舒適圈？示意圖／AI生成

工作輕鬆反而更焦慮？一名女網友分享，自己目前從事行政職，每天準時下班、生活規律，還能固定運動，過得相當愜意，但隨著即將滿26歲，她開始思考未來發展，好奇是否該繼續待在舒適圈？

這名女網友在Dcard以「目前職缺很涼，要換工作嗎？」為題，指出自己月薪約3萬3，雖然薪資不算高，但沒有房租壓力，生活開銷還算輕鬆，整體狀態還算滿意。

這名女網友進一步提到，現在最大的優勢就是時間自由，每天都能準時下班去運動，維持規律生活，不過她也開始反思，這樣的工作是否適合長期發展？擔心若一直待在原職，未來競爭力可能不足，也害怕一旦轉職，可能會失去現在穩定的生活節奏。

貼文一出後，不少網友都表示，「如果是想追求一技之長、工作有挑戰之類的，要認清自己是不是那樣的個性，不然跳出來之後會很痛苦」、「口袋有錢，比上進心重要啦，人到最後還是退休了，沒人記得你年輕的時候很有能力還是很廢」、「與其說想要不要換工作，不如想如果換工作你想要做什麼？」、「我覺得有自己的時間蠻重要的，我現在準時上下班，每天都有很多時間可以擼貓，覺得非常幸福」、「工作跟生活可以很快樂為什麼要換？或許很多人都羨慕你的躺平生活」。

不過，也有網友持相反意見，指出「28歲就果斷決定離職，花了半年左右學其他技能，轉職到別的產業了」、「可以斜槓看看啊，除非你的職業很容易找到更高的薪資」、「把錢分出來投資，時間分出一點來賺第二份薪水」、「可以做副業啊，為什麼要一直覺得換工作才是一個新的開始？」。

事實上，職場有許多眉眉角角，不論是當小員工或是管理階層，都有各自的難處，也是轉職時需要考慮的部分。本站曾報導，一名網友分享，自己原本只是小職員，工作愉快且業績好，沒想到被升上店長後，開始碰到人際問題、管理下屬的問題，讓他十分頭痛，甚至直呼「後悔升管理職了」。

對此，不少過來人給出建議，回應「當主管一定要有一個特別強的能力」，像是專業能力或是管理能力」、「我打死不做管理職，又不是多幾萬塊，淌混水幹嘛？」、「管理職就是領沒多少錢，但上下都會得罪的職位」、「如果不是很缺錢，又長袖善舞的話，真的不建議去接主管職」。

月薪 離職

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