助銀髮人才職場續航 勞動部優化中高齡獎助一次看！

因應我國人口高齡少子化，為支持勞工退休後重返職場再就業，並鼓勵事業單位留用屆齡員工傳承經驗，勞動部10日舉行「中流砥柱不退場 高齡智慧創價值 」記者會，說明放寬「五五就業促進措施」資格條件，並延長「繼續僱用高齡者補助計畫」受理期間為全年皆可受理。

為提升我國55歲以上中高齡者及高齡者之勞動參與，勞動部自2024年起推動「五五就業促進措施」，透過就業獎勵鼓勵勞工持續於勞動市場服務，及鼓勵雇主推動職場支持輔導，優化職場環境。2025年已獎勵近5,000人重返職場，協助近1,500名勞工優化工作環境及條件。

考量現行勞動市場職缺工時多樣化，及彈性工時將有助於中高齡者及高齡者持續留任，勞動部修正「五五就業促進措施」四項資格條件。

首先，因應調降勞工工資門檻，鼓勵勞工積極投入職場，55-64歲及65歲以上部分工時者，工資分別達最低工資之三分之一、四分之一即可請領獎勵，分別獎勵3,500元及2,500元。

其次，將領取就業獎勵所需的受僱期間由90日縮短至30日，勞工經公立就業服務機構推介就業後滿30日即符合獎勵資格，大幅強化重返職場誘因。

第三，放寬勞工從事職缺不再限於不定期契約，納入「定期契約」以增加就業選擇。

第四，為了鼓勵勞工於非自願離職者仍能積極求職，符合本措施之勞工經公立就業服務機構推介就業後，如有遭雇主非自願離職等情事，得免重新計算失業三個月資格。

在鼓勵企業留用人才方面，「繼續僱用高齡者補助計畫」成效顯著，2025年補助高齡勞工人數已超過2,500人。勞動部將受理期間由原定的2個月延長為全年12個月皆可受理，此次修正同步優化了相關配套，包含明確化繼續僱用比率計算基準，讓雇主更易於理解與執行。

勞動部表示，在勞動力老化及產業人力短缺的現在，如何善用中高齡及高齡勞動力為事業單位應學習之重要議題，也是確保企業未來人力充足之重要關鍵。透過「五五就業促進措施」與「繼續僱用高齡者補助計畫」法規優化，希望能降低企業與勞工間的媒合門檻，實現銀髮續航與經驗傳承。

勞動部也會持續推動各項協助措施，包含運用僱用獎助獎勵雇主積極進用，補助事業單位辦理職業訓練強化勞工就業競爭力，及透過職務再設計排除中高齡及高齡勞工的就業障礙等。