企業永不錄用AI履歷成話題 面試趣調查：44.6%求職者認同

長榮與華航日前接連宣布拒收AI履歷，祭出永不錄用條款，引發社會議論。面試心得平台《面試趣》AI 履歷調查發現，雖然AI已成為求職常用工具，但有44.6%求職者認同企業拒收。

《面試趣》調查顯示，13.1%的求職者完全使用AI撰寫履歷。其中，工作年資一年以下的新鮮人比重最高，達 21%；相較之下，五年以上資歷的受訪者僅10.3%完全依賴AI，且有40%完全不用。

此外，56.8% 的求職者將AI視為輔助工具，用於調整格式或改善詞彙。AI應用在求職市場已相當普及。

針對企業使用 AI 篩選履歷的爭議，48.8% 的受訪者表示支持。進一步分析發現，支持度與「資訊落差」有關：已知有企業使用AI篩選的求職者，支持率會提升至60.6%；不知情者，支持率僅37.7%。

對於航空公司禁令的接受度，44.6%的求職者認同企業拒收AI履歷。交叉分析，求職者的態度取決於「自身使用習慣」：完全不使用AI的求職者中，有61.8%認同企業禁令；完全依賴AI寫履歷的群體中，僅14.4%表示支持。

《面試趣》專家強調，履歷的「真實性」最重要。AI能快速產出履歷，但是面試時容易穿幫，建議將 AI定位為「輔助」。履歷需呈現工作成果，才能在面試階段站穩腳步。另外，也建議企業深入追問，才能在AI時代找到真正適合的人才。