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公務員上班穿短褲被糾正 主管一句話引網友議論：投訴性平會

聯合新聞網／ 綜合報導
短褲雖然輕便舒適，但上班穿著短褲總是不太妥當，容易被人認為不專業。 示意圖／ingimage
短褲雖然輕便舒適，但上班穿著短褲總是不太妥當，容易被人認為不專業。 示意圖／ingimage

職場上不少公司都會對於員工的穿著很重視，即使不必西裝筆挺，也不能過於輕便。有一名男網友在公務機關上班，因為工作性質不用面對民眾，因此天氣熱就會穿著短褲上班，但此舉讓長官看不下去，要求他改穿長褲，讓他質疑主管可以干涉同仁穿著嗎？

這名男網友在PTT發文表示，本身是隸屬幕僚機關的文書人員，因此不對外面對民眾，而自己因為很怕熱，所以會穿長度到小腿肚的運動短褲來上班，沒想到長官卻很有意見。原PO說局長透過主管轉達，認為穿短褲很不妥，要求改穿長褲上班，但他認為局內的女性同仁穿長裙、短裙都有，為何自己不能穿短褲，主管卻說「你也可以穿裙子啊」，讓他不服氣地說「公務機關主管到底能不能干涉同仁穿著啊？」

貼文一出，不少人都認為穿短褲上班還是有失禮儀，「基本的穿衣禮儀都不懂，什麼場合該穿什麼」、「主管都說了，就沒什麼空間啊，雖然不一定合法，但是沒必要跟主管做對」、「男生就乖乖穿長褲，上班穿什麼短褲」、「女生也沒人在穿短褲上班的，短褲就不合適啊」、「穿運動短褲真爽，還以為你是來洽公的」。

還有網友開玩笑地起鬨，「穿蘇格蘭裙」、「蘇格蘭裙最早是男性穿的，供參」、「穿裙子啊，就說主管要求」、「真的穿裙子去一個星期，就會拜託你穿會短褲了」、「都說可以穿裙子了，你就穿吧」、「學路易14好嗎？穿短褲要搭褲襪」。

不過有人認為主管的言論和要求已違反相關法規，建議原PO可以申訴，「向性平會申訴啊」、「主管再吵就上性平會」、「檢舉主管職場霸凌，性別差異對待」、「投訴性騷擾、歧視、職場霸凌」、「可以告性騷擾吧？要男生穿裙子不舒服」。

商業周刊》就曾報導職場上穿著會影響他人對你的印象，因此有7大禁忌要特別注意，包括短版上衣、運動裝、破洞服裝、帶有爭議性圖案或標語的T恤、短褲或迷你裙、涼鞋或拖鞋、過於搶眼的彩妝色彩，這7種服裝單品或許好看，但在工作場所中卻有著很大的潛在風險。

公務員 主管

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