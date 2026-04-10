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員工總莫名離職？他曝「帶新人指南」：適度外向、別高高在上

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享對待新進員工的指南，強調「不嘲笑、不責怪」非常重要。 示意圖／ingimage
一名網友分享對待新進員工的指南，強調「不嘲笑、不責怪」非常重要。 示意圖／ingimage

對待新世代的員工，必須掌握一些管理技巧，才能減少員工的離職率。一名網友發文，分享對待新進員工的指南，強調「不嘲笑、不責怪」非常重要，並且可以展現適度外向，讓對方產生歸屬感，就不會那麼輕易離職了。

一名網友在Threads發文，分享職場上帶新人的指南，能夠減少離職率。首先，千萬不要嘲笑或責怪新人，因為他畢竟是新進員工，「好好想想自己當初剛進來的樣子」，不要表現出高高在上的態度，只要你表現親切，新人自然會想留下。

此外，更要妥善安排事情給他做，不只是要他完成當前任務而已，更要安排好如果工作做完能夠去哪裡幫忙，這樣新人就不會因為看到同事都很忙、自己ㄑ卻無事可做而感到焦慮。

原PO指出，適當的外向也是必不可少的管理技巧，可以問問新人上一份工作是什麼、為什麼離職來展開話題，新人產生歸屬感後，便不會輕易離職了。最後，講話千萬不要「冷嘲熱諷」，要說什麼話直接講就好，新人也會願意好好學習的。

此文一出，講話不要冷嘲熱諷、高高在上是諸多網友們的共識，「對，現在就是因為店長跟資深幹部講話越來越陰陽怪氣，所以提離職了」、「真的不要覺得比人家資深就很跩，早上還看到一個吼新人的還很得意」、「還有嫌新人動作慢，才去第二天就大呼小叫，老鳥很優越，一副他最大的樣子」。

有網友補充，公司只需要一個人專門帶新人就好，全部混在一起容易出問題，且只需要安排新人做簡單的事，不要一直講今天要做什麼、明天要做什麼，要循序漸進地教導他，否則會讓新人感到壓力很大。

離職的時間點與離職原因也曾引起網友討論，一名網友發文，指出各個離職時間點背後的原因，其中「工作十年以上還未離職的人，通常是別人離職的原因」，獲得許多網友認可，直呼「超準」。

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